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Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

1 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

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07:22 Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

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06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

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04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

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04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

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03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

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01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

30 апреля 2024
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22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

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20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

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20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

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07:22 Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

Text

06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

Text

04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

Text

04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

Text

01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

30 апреля 2024
Text

22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Возвращение военнообязанных украинцев домой, путь Украины в НАТО и международный день труда. Об этом и не только обсудят гости в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем утреннего эфира:

  • Возвращение военнообязанных: Украина не планирует принудительные меры;
  • Путь к НАТО: Украина сможет стать членом Североатлантического союза только после победы;
  • Международный день труда.

Эти и другие темы обсудят, в частности, гости:

  • Илья Евлаш, спикер командования Воздушных сил ВСУ;
  • Юлия Гришина, нардеп, председатель парламентского подкомитета по высшему образованию;
  • Владимир Арешонков, нардеп, член депутатской группы "Доверие".

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано. В конце концов пока не ясно, на каких направлениях армия России сосредоточит свои усилия в ближайшее время.

Добавим, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

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08:10 ВСУ успешно отбили десятки атак россиян на нескольких направлениям — сводка Генштаба

08:01 В Украине начала действовать доплата для военных в размере 70 тыс. грн — что известно

07:47 Анчелотти оценил игру Лунина и рассказал, почему заменил Беллингема

07:45 Скидки на оплату услуг ЖКХ — кто будет платить меньше с 1 мая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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