Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

Возвращение военнообязанных украинцев домой, путь Украины в НАТО и международный день труда. Об этом и не только обсудят гости в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем утреннего эфира:

Возвращение военнообязанных: Украина не планирует принудительные меры;

Путь к НАТО: Украина сможет стать членом Североатлантического союза только после победы;

Международный день труда.

Эти и другие темы обсудят, в частности, гости:

Илья Евлаш, спикер командования Воздушных сил ВСУ;

Юлия Гришина, нардеп, председатель парламентского подкомитета по высшему образованию;

Владимир Арешонков, нардеп, член депутатской группы "Доверие".

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано. В конце концов пока не ясно, на каких направлениях армия России сосредоточит свои усилия в ближайшее время.

Добавим, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.