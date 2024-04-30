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Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

30 квітня 2024 р. 18:01

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Під час повномасштабної війни є досить гострою темою у суспільстві заборона на виїзд військовозобов'язаним. Деякі люди вважають, що кордони варто відкрити, а інші — залишити як є.

Кореспондент Новини.LIVE запитав у киян, чи потрібно відкрити кордони для чоловіків.

Відкриття кордону для чоловіків

Один з чоловіків вважає, що кордон варто відкрити, адже українці — не раби.

"Я думаю, що так. У нас цивілізована країна і має бути право виїзду, якщо чоловік хоче виїхати", — сказала жителька столиці.

На її думку, на війні повинні бути військові, а не люди, які ніколи в житті не тримали автомат.

Ще один киянин наголосив, що не розуміє, чому в Україні закрили кордони для чоловіків та яким чином можна замотивувати людей захищати країну.

Інший чоловік вважає, що кордони відкривати не варто, адже це вплине на економіку та демографію. За його словами, робоча сила потрібна завжди, адже потрібно відновлювати країну.

Нагадаємо, чоловіки, які уникають мобілізації і намагаються нелегально виїхати з України, перевдягаються у жіночі речі, ховаються у бебі-боксах і "таємних" відсіках автобусів та автомобілів. Прикордонники знаходять ухилянтів за допомогою службових собак, тепловізорів і безпілотників. 

Також від початку повномасштабного вторгнення Росії при спробі нелегально перетнути кордон загинуло близько 30 військовозобов'язаних. Крім цього, серйозну небезпеку для них у карпатських горах мають дикі тварини.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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