Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Во время полномасштабной войны является достаточно острой темой в обществе запрет на выезд военнообязанным. Некоторые люди считают, что границы стоит открыть, а другие — оставить как есть.

Корреспондент Новини.LIVE спросил киевлян, нужно ли открыть границы для мужчин.

Открытие границы для мужчин

Один из мужчин считает, что границу стоит открыть, ведь украинцы — не рабы.

"Я думаю, что да. У нас цивилизованная страна и должно быть право выезда, если мужчина хочет уехать", — сказала жительница столицы.

По ее мнению, на войне должны быть военные, а не люди, которые никогда в жизни не держали автомат.

Еще один киевлянин подчеркнул, что не понимает, почему в Украине закрыли границы для мужчин и как можно мотивировать людей защищать страну.

Другой мужчина считает, что границы открывать не стоит, это повлияет на экономику и демографию. По его словам, рабочая сила нужна всегда, ведь нужно восстанавливать страну.

Напомним, мужчины, которые избегают мобилизации и пытаются нелегально выехать из Украины, переодеваются в женские вещи, прячутся в бэби-боксах и "тайных" отсеках автобусов и автомобилей. Пограничники находят уклонистов с помощью служебных собак, тепловизоров и беспилотников.

Также с начала полномасштабного вторжения России при попытке нелегально пересечь границу погибли около 30 военнообязанных. Кроме этого, серьезную опасность для них в карпатских горах имеют дикие животные.