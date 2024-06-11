Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що російському терору необхідно забезпечити "блекаут". Таким чином можна змусити російського диктатора Володимира Путіна до пошуку шляхів для миру.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Шляхи для примусу Росії до миру

На думку Зеленського, Росія буде змушена шукати шлях до справжнього миру лише тоді, коли її обмежать в можливості тероризувати країн-сусідів. Він заявив, що війна в Україні триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати терор, удари й вести бойові дії.

"Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру", — вважає Президент.

Він додав, що ключова перевага Путіна — це ракетні удари, керовані авіабомби та ударні дрони. Тому Україна разом із союзниками повинні "забезпечити блекаут російському терору", аби досягти справжнього миру.

Раніше Зеленський заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.

На його думку, тому Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, Зеленський заявив, що станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно, для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.