Зеленский предложил способ, как можно принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что российскому террору необходимо обеспечить "блэкаут". Таким образом, можно заставить российского диктатора Владимира Путина к поиску путей для мира.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Пути для принуждения России к миру

По мнению Зеленского, Россия будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат возможность терроризировать стран-соседей. Он заявил, что война в Украине продолжается только потому, что у Путина есть возможность продолжать террор, удары и вести боевые действия.

"Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия, наконец, будет вынуждена искать путь к настоящему миру", — считает Президент.

Он добавил, что ключевое преимущество Путина — это ракетные удары, управляемые авиабомбы и ударные дроны. Поэтому Украина вместе с союзниками должны "обеспечить блэкаут российскому террору", чтобы достичь настоящего мира.

Ранее Зеленский заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.

По его мнению, поэтому Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день Украина выполнила все, что нужно, для переговоров о членстве в Европейском Союзе Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.