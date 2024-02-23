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Зеленський впевнений, що виграв би вибори, якби вони відбулися

Зеленський впевнений, що виграв би вибори, якби вони відбулися

23 лютого 2024 р. 13:34

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12:51 У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

Text

12:08 Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

Text

11:27 Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

Text

10:40 Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

22 лютого 2024
Text
Новина з відео

20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

Text

20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

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19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

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Володимир Зеленський впевнений, що якби навесні відбулися вибори президента в Україні, він би отримав перемогу. Глава держави впевнений, що має має найбільшу підтримку серед усіх ймовірних кандидатів. 

Таку думку Зеленський висловив в інтерв'ю для видання Fox News.

Що Зеленський думає про вибори в Україні

Так, Зеленський розповів, що не скасовував президентські вибори в Україні. Згідно закону, проводити їх заборонено під час воєнного стану. 

"Я не скасовував вибори. Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку", — сказав Зеленський. 

Втім, президент переконаний, що навіть якби вони відбулися, він отримав би перемогу. Адже, має хороший рейтинг довіри до населення. 

"Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі", — сказав глава держави. 

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що під час заходу учасники обговорювали питання легітимності президента. 

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