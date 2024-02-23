Зеленський впевнений, що виграв би вибори, якби вони відбулися

Володимир Зеленський впевнений, що якби навесні відбулися вибори президента в Україні, він би отримав перемогу. Глава держави впевнений, що має має найбільшу підтримку серед усіх ймовірних кандидатів.

Таку думку Зеленський висловив в інтерв'ю для видання Fox News.

Що Зеленський думає про вибори в Україні

Так, Зеленський розповів, що не скасовував президентські вибори в Україні. Згідно закону, проводити їх заборонено під час воєнного стану.

"Я не скасовував вибори. Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку", — сказав Зеленський.

Втім, президент переконаний, що навіть якби вони відбулися, він отримав би перемогу. Адже, має хороший рейтинг довіри до населення.

"Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що під час заходу учасники обговорювали питання легітимності президента.