Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Владимир Зеленский уверен, что если бы весной состоялись выборы президента в Украине, он получил бы победу. Глава государства уверен, что имеет наибольшую поддержку среди всех возможных кандидатов.

Такое мнение Зеленский высказал в интервью для издания Fox News.

Что Зеленский думает о выборах в Украине

Так, Зеленский рассказал, что не отменял президентские выборы в Украине. Согласно закону, проводить их запрещено во время военного положения.

"Я не отменял выборы. Закон говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это не какой-то закон, принятый при мне. Он был изначально", — сказал Зеленский.

Впрочем, президент убежден, что даже если бы они состоялись, он получил бы победу. Ведь имеет хороший рейтинг доверия к населению.

"Сейчас у меня самая большая поддержка в обществе. Поэтому если мы проведем выборы сейчас, то люди изберут меня. Не надо говорить, что я пытаюсь удержаться у власти", — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что во время мероприятия участники обсуждали вопрос легитимности президента.