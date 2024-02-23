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Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

23 февраля 2024 г. 13:34

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13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

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13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

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12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

Text

12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

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11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Text

10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

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07:56 Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

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20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

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20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

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Владимир Зеленский уверен, что если бы весной состоялись выборы президента в Украине, он получил бы победу. Глава государства уверен, что имеет наибольшую поддержку среди всех возможных кандидатов.

Такое мнение Зеленский высказал в интервью для издания Fox News.

Что Зеленский думает о выборах в Украине

Так, Зеленский рассказал, что не отменял президентские выборы в Украине. Согласно закону, проводить их запрещено во время военного положения.

"Я не отменял выборы. Закон говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это не какой-то закон, принятый при мне. Он был изначально", — сказал Зеленский.

Впрочем, президент убежден, что даже если бы они состоялись, он получил бы победу. Ведь имеет хороший рейтинг доверия к населению.

"Сейчас у меня самая большая поддержка в обществе. Поэтому если мы проведем выборы сейчас, то люди изберут меня. Не надо говорить, что я пытаюсь удержаться у власти", — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что во время мероприятия участники обсуждали вопрос легитимности президента.

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13:30 Танкисты николаевских морпехов показали "охоту" на оккупантов

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