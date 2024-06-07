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Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

07 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

6 червня 2024
Text

23:58 Уряд відірваний від реалій — Гончаренко про ідею долучити до роботи в ТЦК жінок

Text

21:47 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив важливість застосування технологій на фронті

Text

20:02 Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

Text

17:58 Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

14:51 Військовий проінформував про перебіг подій у Вовчанську — які виклики стоять перед ЗСУ

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У прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми поїздки Володимира Зеленського у Францію, заборони Байдена бити по Москві американською зброєю, мобілізації в Україні та підготовки Німеччини до війни проти Росії.

Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю о 08:00.

Гості студії та основні теми 

Гостями студії будуть:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України'' Ігор Романенко;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв та інші. 

Серед основних тем: чого очікувати від французького турне Зеленського, Байден заборонив бити американською зброєю по Кремлю і США, мобілізація в Україні, Німеччина готується до війни з РФ, Києву збільшать ліміти відключення світла та багато іншого.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Напередодні Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув до Франції. 

Там їх зустріли оплесками. Президент сказав, що сподівається на "десант в Україні" за аналогією з висадкою союзників у Нормандії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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