Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми поїздки Володимира Зеленського у Францію, заборони Байдена бити по Москві американською зброєю, мобілізації в Україні та підготовки Німеччини до війни проти Росії.

Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю о 08:00.

Гості студії та основні теми

Гостями студії будуть:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України'' Ігор Романенко;

політолог Ігор Рейтерович;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв та інші.

Серед основних тем: чого очікувати від французького турне Зеленського, Байден заборонив бити американською зброєю по Кремлю і США, мобілізація в Україні, Німеччина готується до війни з РФ, Києву збільшать ліміти відключення світла та багато іншого.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув до Франції.

Там їх зустріли оплесками. Президент сказав, що сподівається на "десант в Україні" за аналогією з висадкою союзників у Нормандії.