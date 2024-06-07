Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми поїздки Володимира Зеленського у Францію, заборони Байдена бити по Москві американською зброєю, мобілізації в Україні та підготовки Німеччини до війни проти Росії.
Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю о 08:00.
Гості студії та основні теми
Гостями студії будуть:
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України'' Ігор Романенко;
- політолог Ігор Рейтерович;
- юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв та інші.
Серед основних тем: чого очікувати від французького турне Зеленського, Байден заборонив бити американською зброєю по Кремлю і США, мобілізація в Україні, Німеччина готується до війни з РФ, Києву збільшать ліміти відключення світла та багато іншого.
Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув до Франції.
Там їх зустріли оплесками. Президент сказав, що сподівається на "десант в Україні" за аналогією з висадкою союзників у Нормандії.