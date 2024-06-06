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Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

06 червня 2024 р. 20:02

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20:02Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

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20:02 Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

Text

17:58 Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

14:51 Військовий проінформував про перебіг подій у Вовчанську — які виклики стоять перед ЗСУ

Text

12:23 Коли синя гілка метро запрацює у Києві — названа нова дата

Text

12:12 Втрати серед українських журналістів за час війни — Томіленко навів шокуючі дані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:09 Роковини трагедії на Каховській ГЕС — нардеп Соболєв прокоментував наслідки теракту РФ

Text

09:57 Юрчишин відзначив роботу журналістів в Україні під час війни

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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною прибув з візитом до Франції, а бійці ГУР потопили російський військовий буксир "Сатурн". Водночас у Харкові сталася нова бійка місцевих з працівниками ТЦК СП. 

Про всі головні події 6 червня розповість Вадим Ярошенко в програмі "Просто новини".

Головні новини 6 червня

  • Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною прибув з візитом до Франції;
  • У Чехії вночі поїзд Прага-Кошице зіткнувся з вантажним поїздом;
  • У тимчасово окупованому Криму дрони ГУР знищили російський буксир "Сатурн";
  • У Харкові відбулася нова сутичка між працівниками ТЦК СП та місцевими.

Нагадаємо, сьогодні бійці ГУР біля берегів Євпаторії уразили рейдовий російський буксир "Сатурн": внаслідок удару корабель потонув.

Водночас у Харкові сталась бійка між місцевими мешканцям та працівниками ТЦК СП: чоловіки та жінки не давали військкомам мобілізувати одного з чоловіків.  

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