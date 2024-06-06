Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною прибув з візитом до Франції, а бійці ГУР потопили російський військовий буксир "Сатурн". Водночас у Харкові сталася нова бійка місцевих з працівниками ТЦК СП.
Про всі головні події 6 червня розповість Вадим Ярошенко в програмі "Просто новини".
Головні новини 6 червня
- Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною прибув з візитом до Франції;
- У Чехії вночі поїзд Прага-Кошице зіткнувся з вантажним поїздом;
- У тимчасово окупованому Криму дрони ГУР знищили російський буксир "Сатурн";
- У Харкові відбулася нова сутичка між працівниками ТЦК СП та місцевими.
Нагадаємо, сьогодні бійці ГУР біля берегів Євпаторії уразили рейдовий російський буксир "Сатурн": внаслідок удару корабель потонув.
Водночас у Харкові сталась бійка між місцевими мешканцям та працівниками ТЦК СП: чоловіки та жінки не давали військкомам мобілізувати одного з чоловіків.