Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл с визитом во Францию, а бойцы ГУР потопили российский военный буксир "Сатурн". В то же время в Харькове произошла новая драка местных с работниками ТЦК СП.

Обо всех главных событиях 6 июня расскажет Вадим Ярошенко в программе "Просто новини".

Главные новости 6 июня

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл с визитом во Францию;

В Чехии ночью поезд Прага-Кошице столкнулся с грузовым поездом;

Во временно оккупированном Крыму дроны ГУР уничтожили российский буксир "Сатурн";

В Харькове произошло новое столкновение между работниками ТЦК СП и местными.

Напомним, сегодня бойцы ГУР у берегов Евпатории поразили рейдовый российский буксир "Сатурн": в результате удара корабль утонул.

В то же время в Харькове произошла потасовка между местными жителями и работниками ТЦК СП: мужчины и женщины не давали военным мобилизовать одного из мужчин.