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Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

6 июня 2024 г. 20:02

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20:02Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

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20:02 Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

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17:58 Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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12:12 Потери среди украинских журналистов за время войны — Томиленко привел шокирующие данные

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл с визитом во Францию, а бойцы ГУР потопили российский военный буксир "Сатурн". В то же время в Харькове произошла новая драка местных с работниками ТЦК СП.

Обо всех главных событиях 6 июня расскажет Вадим Ярошенко в программе "Просто новини".

Главные новости 6 июня

  • Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл с визитом во Францию;
  • В Чехии ночью поезд Прага-Кошице столкнулся с грузовым поездом;
  • Во временно оккупированном Крыму дроны ГУР уничтожили российский буксир "Сатурн";
  • В Харькове произошло новое столкновение между работниками ТЦК СП и местными.

Напомним, сегодня бойцы ГУР у берегов Евпатории поразили рейдовый российский буксир "Сатурн": в результате удара корабль утонул.

В то же время в Харькове произошла потасовка между местными жителями и работниками ТЦК СП: мужчины и женщины не давали военным мобилизовать одного из мужчин.

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