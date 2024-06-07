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Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

7 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

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20:02Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

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17:58Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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14:51 Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

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00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

6 июня 2024
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23:58 Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

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21:47 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил важность применения технологий на фронте

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20:02 Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

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17:58 Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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14:51 Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

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В прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы поездки Владимира Зеленского во Францию, запрет Байдена бить по Москве американским оружием, мобилизации в Украине и подготовку Германии к войне против России.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в пятницу в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины'' Игорь Романенко;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев и другие.

Среди основных тем: чего ожидать от французского турне Зеленского, Байден запретил бить американским оружием по Кремлю и США, мобилизация в Украине, Германия готовится к войне с РФ, Киеву увеличат лимиты отключения света и многое другое.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл во Францию.

Там их встретили аплодисментами. Президент сказал, что надеется на "десант в Украине" по аналогии с высадкой союзников в Нормандии.

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