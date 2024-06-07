Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы поездки Владимира Зеленского во Францию, запрет Байдена бить по Москве американским оружием, мобилизации в Украине и подготовку Германии к войне против России.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в пятницу в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины'' Игорь Романенко;

политолог Игорь Рейтерович;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев и другие.

Среди основных тем: чего ожидать от французского турне Зеленского, Байден запретил бить американским оружием по Кремлю и США, мобилизация в Украине, Германия готовится к войне с РФ, Киеву увеличат лимиты отключения света и многое другое.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл во Францию.

Там их встретили аплодисментами. Президент сказал, что надеется на "десант в Украине" по аналогии с высадкой союзников в Нормандии.