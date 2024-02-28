Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Албанії. Там сьогодні відбувається саміт "Україна — Західні Балкани", в якому приймуть участь 13 лідерів з європейських країн.

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Безпековий саміт в Албанії

Зазначається, що безпековий саміт відвідають 13 європейських лідерів, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, серед присутніх будуть і шість західнобалканських лідерів, включно з президентом Сербії Александром Вучичем.

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії — Тирани.

Перед цим український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.