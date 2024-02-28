Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Албании. Там сегодня проходит саммит "Украина — Западные Балканы", в котором примут участие 13 лидеров из европейских стран.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Саммит безопасности в Албании

Отмечается, что саммит безопасности посетят 13 европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. Кроме того, среди присутствующих будут и шесть западнобалканских лидеров, включая президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании — Тирани.

До этого украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.