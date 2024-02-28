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Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

28 февраля 2024 г. 11:45

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11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

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11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

Text

09:56 Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:03 Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

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00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

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Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Албании. Там сегодня проходит саммит "Украина — Западные Балканы", в котором примут участие 13 лидеров из европейских стран.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Саммит безопасности в Албании

Отмечается, что саммит безопасности посетят 13 европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. Кроме того, среди присутствующих будут и шесть западнобалканских лидеров, включая президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании — Тирани.

До этого украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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