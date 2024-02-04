Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Латвійської Республіки у четвер, 1 лютого, відвідала Музей окупації Латвії. Дружина президента взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда музею, над яким із жовтня минулого року працювало Посольство України в Латвії разом із представниками Музею.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Музей окупації Латвії

Музей було засновано у 1993 році. Він висвітлює становище країни під час окупації 1940–1991 років радянським та нацистським режимами.

Олена Зеленська взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда музею. Над його створенням із жовтня минулого року працювало Посольство України в Латвії спільно із співробітниками музею.

Фонди музею налічують понад 50 тис. експонатів. У їх числі — документи, фотографії, письмові, усні свідчення та речові докази, предмети й пам’ятки.

Фахівці музею записали понад дві тисячі відеосвідчень, і це одна з найбільших колекцій, присвячених темі окупації у Європі.

Експозиція представляє собою ґратчастий лабіринт темряви між яскравими етапами незалежності.

Україномовний аудіогід у Музеї окупації Латвії — 78-й за ліком у проєкті з упровадження україномовних аудіоекскурсій у провідних пам’ятках світу, що з’явився з ініціативи Олени Зеленської.

Раніше ми повідомляли, що у рамках візиту до Німеччини перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Федеративної республіки Німеччина Ельке Бюденбендер відвідали клініку "Шаріте". Також вони мали зустріч із федеральним міністром охорони здоров’я Німеччини Карлом Лаутербахом і головою правління університетської клініки "Шаріте" Хейо Кремером.

Нагадуємо, що у Всесвітній день боротьби проти раку Зеленський відвідав Національний інститут раку. Там глава держави виголосив слова підтримки хворим дітям, їхнім батькам, а також усім, хто бореться з цією жорстокою хворобою.