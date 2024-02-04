Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії arrow

Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

04 лютого 2024 р. 13:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:41 Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

Text

12:21 Перші леді України і Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українців

Text

08:13 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

3 лютого 2024
Text
Новина з відео

17:50 Гапчинська розкрила, як держава допомагає у відновленні будинків, які постраждали від окупації

2 лютого 2024
Text

20:25Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Text

19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Text

13:41 Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

Text

12:21 Перші леді України і Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українців

Text

08:13 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

3 лютого 2024
Text
Новина з відео

17:50 Гапчинська розкрила, як держава допомагає у відновленні будинків, які постраждали від окупації

2 лютого 2024
Text

20:25 Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Text

19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Популярні відео

Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Латвійської Республіки у четвер, 1 лютого, відвідала Музей окупації Латвії. Дружина президента взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда музею, над яким із жовтня минулого року працювало Посольство України в Латвії разом із представниками Музею.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Музей окупації Латвії

Музей було засновано у 1993 році. Він висвітлює становище країни під час окупації 1940–1991 років радянським та нацистським режимами.

Олена Зеленська взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда музею. Над його створенням із жовтня минулого року працювало Посольство України в Латвії спільно із співробітниками музею.

Фонди музею налічують понад 50 тис. експонатів. У їх числі — документи, фотографії, письмові, усні свідчення та речові докази, предмети й пам’ятки.

Фахівці музею записали понад дві тисячі відеосвідчень, і це одна з найбільших колекцій, присвячених темі окупації у Європі.

Експозиція представляє собою ґратчастий лабіринт темряви між яскравими етапами незалежності.

Україномовний аудіогід у Музеї окупації Латвії — 78-й за ліком у проєкті з упровадження україномовних аудіоекскурсій у провідних пам’ятках світу, що з’явився з ініціативи Олени Зеленської.

Раніше ми повідомляли, що у рамках візиту до Німеччини перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Федеративної республіки Німеччина Ельке Бюденбендер відвідали клініку "Шаріте". Також вони мали зустріч із федеральним міністром охорони здоров’я Німеччини Карлом Лаутербахом і головою правління університетської клініки "Шаріте" Хейо Кремером.

Нагадуємо, що у Всесвітній день боротьби проти раку Зеленський відвідав Національний інститут раку. Там глава держави виголосив слова підтримки хворим дітям, їхнім батькам, а також усім, хто бореться з цією жорстокою хворобою. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:35 На Донеччині в будинку сталася масштабна пожежа, є загиблі, — ДСНС

14:30 В Естонії провели опитування щодо підтримки українських біженців — відомі результати

14:21 Мобілізація в Україні-2024 — скільки грошей витрачають військові на свою амуніцію

14:20 Військовий пояснив, чому бійці на передовій потребують заміни

14:15 "Продавали" посади у прокуратурі — в Одесі затримали злочинців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:12 Львів підписав угоду про співпрацю з містом в Італії

14:10 США зрадили Україну через несвоєчасні постачання зброї, — Forbes

13:49 В одному з міст Львівщини будуть платити за контракт із ЗСУ — які умови

Новина з відео

13:45 "Заховалися" в обшивці автівки — на Одещині затримали ухилянтів

Новина з фото

13:44 У Польщі заявили про посилення контролю за товарами, які їдуть з України

14:35 На Донеччині в будинку сталася масштабна пожежа, є загиблі, — ДСНС

14:30 В Естонії провели опитування щодо підтримки українських біженців — відомі результати

14:21 Мобілізація в Україні-2024 — скільки грошей витрачають військові на свою амуніцію

14:20 Військовий пояснив, чому бійці на передовій потребують заміни

14:15 "Продавали" посади у прокуратурі — в Одесі затримали злочинців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:12 Львів підписав угоду про співпрацю з містом в Італії

14:10 США зрадили Україну через несвоєчасні постачання зброї, — Forbes

13:49 В одному з міст Львівщини будуть платити за контракт із ЗСУ — які умови

Новина з відео

13:45 "Заховалися" в обшивці автівки — на Одещині затримали ухилянтів

Новина з фото

13:44 У Польщі заявили про посилення контролю за товарами, які їдуть з України

Новина з відео

19:45 Запізнення через повітряну тривогу — чи можуть звільнити з роботи

Новина з відео

19:15 Чому не запрацював американський ленд-ліз для України — думка політолога

06:30 Новий законопроєкт про мобілізацію — які норми можуть стати проблемою для України

Ексклюзив

06:01 Слабкість Заходу та безкарність Путіна — велике інтервʼю Гаррі Каспарова

2 лютого 2024
Ексклюзив

21:00 Найдорожчий довгобуд — розслідування проєкту "Наша Справа" про будівництво Подільського мосту

Новина з фото

13:40 Масовий протест фермерів у Брюсселі — чи отримали мітингарі, що хотіли

Новина з відео

08:07 У новому законопроєкті про мобілізацію багато позитивних моментів — одеський юрист

06:30 Безпекові вимоги РФ — від чого Путін уже відмовився за два роки війни

Новина з відео

06:01 Дев’ять років без Кузьми Скрябіна — яким був улюбленець українців

1 лютого 2024

22:26 Кошти від продажу ФК "Челсі" Абрамовичем вже 2 роки не можуть потрапити з Британії в Україну

Text

13:41 Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

Text

12:21 Перші леді України і Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українців

Text

08:13 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

3 лютого 2024
Text
Новина з відео

17:50 Гапчинська розкрила, як держава допомагає у відновленні будинків, які постраждали від окупації

2 лютого 2024
Text

20:25 Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Text

19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України