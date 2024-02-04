Зеленская открыла аудиогид на украинском языке в Музее оккупации Латвии

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Латвийскую Республику в четверг, 1 февраля, посетила Музей оккупации Латвии. Супруга президента приняла участие в открытии украиноязычного аудиогид музея, над которым с октября прошлого года работало Посольство Украины в Латвии вместе с представителями Музея.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Музей оккупации Латвии

Музей основан в 1993 году. Он освещает положение страны в период оккупации 1940–1991 годов советским и нацистским режимами.

Елена Зеленская приняла участие в открытии украиноязычного аудиогида музея. По его созданию с октября прошлого года работало Посольство Украины в Латвии совместно с сотрудниками музея.

Фонды музея насчитывают более 50 тысяч экспонатов. В их числе - документы, фотографии, письменные, устные показания и вещественные доказательства, предметы и памятки.

Специалисты музея записали более двух тысяч видеосвидетельств, и это одна из самых больших коллекций, посвященных теме оккупации в Европе.

Экспозиция представляет собой решетчатый лабиринт тьмы между яркими этапами независимости.

Украиноязычный аудиогид в Музее оккупации Латвии — 78-й по счету в проекте по внедрению украиноязычных аудиоэкскурсий в ведущих достопримечательностях мира, появившийся по инициативе Елены Зеленской.

Ранее мы сообщали, что в рамках визита в Германию первая леди Украины Елена Зеленская вместе с первой леди Федеративной республики Германия Эльке Бюденбендер посетили клинику "Шарите". Также у них была встреча с федеральным министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом и председателем правления университетской клиники "Шарите" Хейо Кремером.

Напомним, что во Всемирный день борьбы против рака Зеленский посетил Национальный институт рака. Там глава государства произнес слова поддержки больным детям, их родителям, а также всем, кто борется с этой жестокой болезнью.