Перші леді України і Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українців

У рамках візиту до Німеччини перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Федеративної республіки Німеччина Ельке Бюденбендер відвідали клініку "Шаріте". Також вони мали зустріч із федеральним міністром охорони здоров’я Німеччини Карлом Лаутербахом і головою правління університетської клініки "Шаріте" Хейо Кремером.

Відео візиту поширив Офіс Президента України у суботу, 3 лютого.

Візит першої леді України до лікарні в Німеччині

За словами Зеленської, станом на 31 січня до Німеччини евакуйовано 1044 постраждалих, зокрема 735 поранених військовослужбовців. Також у ФРН лікується 125 дітей з онкологічними захворюваннями.

"З 11 квітня 2022 року Німеччина щотижня надає пропозиції про готовність прийняти нових пацієнтів. Крім того, німецький уряд забезпечив механізм повернення евакуйованих хворих після лікування", — додала перша леді України.

Також вона повідомила, що цього року Німеччина прийматиме важливу конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в червні в Берліні.

"Сподіваємося на її успішне проведення та вагомий внесок міжнародної спільноти у відбудову України, а отже, інвестицію в наше спільне безпечне майбутнє", – зазначила Олена Зеленська.

Зеленська також наголосила, що Німеччина є основним партнером України у здійсненні медичної евакуації пацієнтів і прийняла понад 30% усіх вивезених з нашої країни хворих, як дорослих, так і дітей. Це відбувалося у межах спільної з Єврокомісією програми "Медевак".

Раніше ми повідомляли, що у Всесвітній день боротьби проти раку Зеленський відвідав Національний інститут раку. Там глава держави виголосив слова підтримки хворим дітям, їхнім батькам, а також усім, хто бореться з цією жорстокою хворобою.

Нагадуємо, що Зеленський в суботу, 3 лютого, вручив орден "Золотої Зірки" українським воїнам, які здобули звання Героїв України. Окрім того, він вручив сертифікати на отримання квартир українським воїнам та родинам загиблих бійців.