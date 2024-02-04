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Первые леди Украины и Германии посетили клинику "Шарите", где лечат эвакуированных украинцев

4 февраля 2024 г. 12:21

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В рамках визита в Германию первая леди Украины Елена Зеленская вместе с первой леди Федеративной республики Германия Эльке Бюденбендер посетили клинику "Шарите". Также у них была встреча с федеральным министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом и председателем правления университетской клиники "Шарите" Хейо Кремером.

Видео визит распространил Офис Президента Украины в субботу, 3 февраля.

Визит первой леди Украины в больницу в Германии

По словам Зеленской, по состоянию на 31 января в Германию эвакуированы 1044 пострадавших, в том числе 735 раненых военнослужащих. Также в ФРГ лечится 125 детей с онкологическими заболеваниями.

"С 11 апреля 2022 года Германия еженедельно дает предложения о готовности принять новых пациентов. Кроме того, немецкое правительство обеспечило механизм возвращения эвакуированных больных после лечения", — добавила первая леди Украины.

Также она сообщила, что в этом году Германия будет принимать важную конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в июне в Берлине.

"Надеемся на ее успешное проведение и весомый вклад международного сообщества в восстановление Украины, а значит, инвестицию в наше общее безопасное будущее", — отметила Елена Зеленская.

Зеленская также отметила, что Германия является основным партнером Украины по осуществлению медицинской эвакуации пациентов и приняла более 30% всех вывезенных из нашей страны больных, как взрослых, так и детей. Это происходило в рамках совместной с Еврокомиссией программы "Медевак".

Ранее мы сообщали, что во Всемирный день борьбы против рака Зеленский посетил Национальный институт рака. Там глава государства произнес слова поддержки больным детям, их родителям, а также всем, кто борется с этой жестокой болезнью.

Напомним, что Зеленский в субботу, 3 февраля, вручил орден "Золотой Звезды" украинским воинам, получившим звание Героев Украины. Кроме того он вручил сертификаты на получение квартир украинским воинам и семьям погибших бойцов.

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12:47 В Харьковской области прогремели мощные взрывы, ранен мужчина

12:45 В Одессе будут судить боевика непризнанной "ЛНР"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:04 Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

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