Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде підтвердження операції ЗСУ під Курському від українського керівництва. Окрім того, гості ефіру обговорять відправку у СІЗО заступника міністра Міненерго за хабар у $500 млн, а також анонс програми підтримки для молоді від президента Володимира Зеленського.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, політолог Ігор Рейтерович, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко, народний депутат України, Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, політтехнолог Руслан Рохов, Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв та експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.