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Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

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11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде підтвердження операції ЗСУ під Курському від українського керівництва. Окрім того, гості ефіру обговорять відправку у СІЗО заступника міністра Міненерго за хабар у $500 млн, а також анонс програми підтримки для молоді від президента Володимира Зеленського.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, політолог Ігор Рейтерович, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко, народний депутат України, Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, політтехнолог Руслан Рохов, Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв та експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

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08:24 Радив Путіну не вторгатися в Україну — про що говорили Маск і Трамп в інтерв'ю

08:14 У Повітряних силах назвали кількість "шахедів", які збила ППО над Україною вночі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:07 Прорив Курської області — екскомандир "Азову" назвав ключовий плюс взяття в полон кадировців

08:02 Чоловік відмовився мобілізуватися через обіцяну "бронь" від служби — яке рішення ухвалив суд

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