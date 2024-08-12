Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Ключові державні посади в Україні нерідко отримують хабарники, яких не встигає відстежувати Офіс президента України. Проте на думку нардепа Григорія Мазурашу, їх призначають якраз саме з Банкової.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Офіс президента призначає корупціонерів

За словами парламентаря, у глави держави нульова толерантність до корупції, однак у "його оточення — не завжди".

"Але оскільки гарант наразі перебуває в потоці подій, він довіряє контроль за цими питаннями іншим людям", — каже Мазурашу.

Зокрема, на призначення посадовців, як додав чиновник, на Банковій мають високий вплив.

"Десь там, напевно, можна шукати ось це джерело сприяння й підтримки різних корупційних рухів і схем", — резюмував депутат.

Мазурашу додає: він неодноразово пропонував запровадити довічне ув'язнення за корупцію під час війни. Однак ці ініціативи "чомусь до залу не доходять".