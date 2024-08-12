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Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

12 серпня 2024 р. 15:45

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Ключові державні посади в Україні нерідко отримують хабарники, яких не встигає відстежувати Офіс президента України. Проте на думку нардепа Григорія Мазурашу, їх призначають якраз саме з Банкової. 

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE. 

Офіс президента призначає корупціонерів

За словами парламентаря, у глави держави нульова толерантність до корупції, однак у "його оточення — не завжди".

"Але оскільки гарант наразі перебуває в потоці подій, він довіряє контроль за цими питаннями іншим людям", — каже Мазурашу.

Зокрема, на призначення посадовців, як додав чиновник, на Банковій мають високий вплив. 

"Десь там, напевно, можна шукати ось це джерело сприяння й підтримки різних корупційних рухів і схем", — резюмував депутат.

Мазурашу додає: він неодноразово пропонував запровадити довічне ув'язнення за корупцію під час війни. Однак ці ініціативи "чомусь до залу не доходять".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:04 Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

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22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

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17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

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