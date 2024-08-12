Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Ключевые государственные должности в Украине нередко получают взяточники, не успевающие отслеживать Офис президента Украины. Однако, по мнению нардепа Григория Мазурашу, их назначают как раз именно с Банковой.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Офис президента назначает коррупционеров

По словам парламентария, у главы государства нулевая толерантность к коррупции, однако у "его окружения не всегда".

"Но поскольку гарант пока находится в потоке событий, он доверяет контроль за этими вопросами другим людям", — говорит Мазурашу.

В частности, на назначение должностных лиц, как добавил чиновник, на Банковой оказывают высокое влияние.

"Где-то там, наверное, можно искать вот этот источник содействия и поддержки разных коррупционных движений и схем", — резюмировал депутат.

Мазурашу добавляет: он неоднократно предлагал ввести пожизненное заключение за коррупцию во время войны. Однако эти инициативы "почему-то в зал не доходят".