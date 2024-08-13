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Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
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21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

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17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

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17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

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15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

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13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

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11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

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08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

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11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

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08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет подтверждение операции ВСУ под Курском от украинского руководства. Кроме того, гости эфира обсудят отправку в СИЗО замминистра Минэнерго за взятку в $500 млн, а также анонс программы поддержки для молодежи от президента Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, политолог Игорь Рейтерович, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко, народный депутат Украины, Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, политтехнолог Руслан Рохов, Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ёжак.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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08:07 Прорыв Курской области — экскомандир "Азова" назвал ключевой плюс взятия в плен кадыровцев

08:02 Мужчина отказался мобилизоваться из-за обещанной "брони" от службы — какое решение принял суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Части украинцам выплатят 1,5 тыс. грн — кто имеет право на помощь

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