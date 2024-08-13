Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет подтверждение операции ВСУ под Курском от украинского руководства. Кроме того, гости эфира обсудят отправку в СИЗО замминистра Минэнерго за взятку в $500 млн, а также анонс программы поддержки для молодежи от президента Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, политолог Игорь Рейтерович, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко, народный депутат Украины, Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, политтехнолог Руслан Рохов, Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ёжак.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.