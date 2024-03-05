Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Які існують глобальні екологічні проблеми в Україні й що може трапитися на Бортницькій станції аерації? Ці та інші теми обговорюють депутатка Київської міської раади, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Євгенія Кулеба разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Екологічні проблеми в Україні

В ефірі підіймаються, зокрема, такі теми:

"Бомба сповільненої дії" на Бортницькій станції аерації: що не так з об'єктом?

Глобальні екологічні проблеми України.

Бюджет та корупційні проблеми в Києві.

Нагадаємо, раніше у розслідуванні "Наша справа" журналісти з'ясували, що не так з маршрутними таксі Києва та хто очолює "мафію" приватних перевізників. Крім того, ми розповідали, чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен.