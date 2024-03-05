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Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

05 березня 2024 р. 20:06

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20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

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20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

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19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Text

18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

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Text

17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

Text

17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

Text

16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

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Які існують глобальні екологічні проблеми в Україні й що може трапитися на Бортницькій станції аерації? Ці та інші теми обговорюють депутатка Київської міської раади, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Євгенія Кулеба разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Екологічні проблеми в Україні

В ефірі підіймаються, зокрема, такі теми:

  • "Бомба сповільненої дії" на Бортницькій станції аерації: що не так з об'єктом?
  • Глобальні екологічні проблеми України.
  • Бюджет та корупційні проблеми в Києві. 

Нагадаємо, раніше у розслідуванні "Наша справа" журналісти з'ясували, що не так з маршрутними таксі Києва та хто очолює "мафію" приватних перевізників. Крім того, ми розповідали, чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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