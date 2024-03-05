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Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

5 марта 2024 г. 20:06

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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

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Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Text

17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

Text

16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

Text

16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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Какие существуют глобальные экологические проблемы в Украине и что может случиться на Бортницкой станции аэрации? Эти и другие темы обсуждают депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Экологические проблемы в Украине

В эфире поднимаются, в частности, следующие темы:

  • "Бомба замедленного действия" на Бортницкой станции аэрации: что не так с объектом?
  • Глобальные экологические проблемы Украины.
  • Бюджет и коррупционные проблемы в Киеве.

Напомним, ранее в расследовании "Наше дело" журналисты выяснили, что не так с маршрутными такси Киева и кто возглавляет "мафию" частных перевозчиков. Кроме того, мы рассказывали, почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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