Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Какие существуют глобальные экологические проблемы в Украине и что может случиться на Бортницкой станции аэрации? Эти и другие темы обсуждают депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Экологические проблемы в Украине

В эфире поднимаются, в частности, следующие темы:

"Бомба замедленного действия" на Бортницкой станции аэрации: что не так с объектом?

Глобальные экологические проблемы Украины.

Бюджет и коррупционные проблемы в Киеве.

Напомним, ранее в расследовании "Наше дело" журналисты выяснили, что не так с маршрутными такси Киева и кто возглавляет "мафию" частных перевозчиков. Кроме того, мы рассказывали, почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват.