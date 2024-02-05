Чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен — розслідування

У Києві набирає обертів скандал навколо Подільського мосту, який будували не один десяток років. Попри обіцянки столичної влади, об'єкт досі не ввели у повноцінну експлуатацію. Про багаторічне будівництво, проблеми та майбутнє мосту — у проєкті "Наша справа" дізнавалася журналістка Новини.LIVE Марія Гураль.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Подільський міст у Києві: чому об'єкт досі не відкрили та хто у цьому винен
У сюжеті ви дізнаєтеся:
- Як довго будують Подільський міст у Києві та хто за цим стоїть?
- Скільки кримінальних проваджень відкрили навколо будівництва мосту?
- Які корупційні скандали існують навколо Подільського мосту?
- Чому місцеві мешканці не задоволені будівництвом мосту?
- За що транспортні експерти критикують столичну владу?
- Скільки коштів вже витратили на будівництво Подільського переходу?
- Коли повноцінно завершать будівництво мосту?
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Подільський міст у Києві не добудують до кінця 2024 року. Столична влада виділила недостатньо фінансування на завершення проєкту.
Додамо, 1 грудня відкрили Подільський міст для проїзду спецтранспорту, екстрених служб та міських автобусів.