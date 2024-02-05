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Чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен — розслідування

05 лютого 2024 р. 13:00

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У Києві набирає обертів скандал навколо Подільського мосту, який будували не один десяток років. Попри обіцянки столичної влади, об'єкт досі не ввели у повноцінну експлуатацію. Про багаторічне будівництво, проблеми та майбутнє мосту — у проєкті "Наша справа" дізнавалася журналістка Новини.LIVE Марія Гураль. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Подільський міст у Києві: чому об'єкт досі не відкрили та хто у цьому винен

У сюжеті ви дізнаєтеся:

  • Як довго будують Подільський міст у Києві та хто за цим стоїть?
  • Скільки кримінальних проваджень відкрили навколо будівництва мосту?
  • Які корупційні скандали існують навколо Подільського мосту?
  • Чому місцеві мешканці не задоволені будівництвом мосту?
  • За що транспортні експерти критикують столичну владу?
  • Скільки коштів вже витратили на будівництво Подільського переходу?
  • Коли повноцінно завершать будівництво мосту?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Подільський міст у Києві не добудують до кінця 2024 року. Столична влада виділила недостатньо фінансування на завершення проєкту. 

Додамо, 1 грудня відкрили Подільський міст для проїзду спецтранспорту, екстрених служб та міських автобусів. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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