Чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен — розслідування

У Києві набирає обертів скандал навколо Подільського мосту, який будували не один десяток років. Попри обіцянки столичної влади, об'єкт досі не ввели у повноцінну експлуатацію. Про багаторічне будівництво, проблеми та майбутнє мосту — у проєкті "Наша справа" дізнавалася журналістка Новини.LIVE Марія Гураль.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Подільський міст у Києві: чому об'єкт досі не відкрили та хто у цьому винен

У сюжеті ви дізнаєтеся:

Як довго будують Подільський міст у Києві та хто за цим стоїть?

Скільки кримінальних проваджень відкрили навколо будівництва мосту?

Які корупційні скандали існують навколо Подільського мосту?

Чому місцеві мешканці не задоволені будівництвом мосту?

За що транспортні експерти критикують столичну владу?

Скільки коштів вже витратили на будівництво Подільського переходу?

Коли повноцінно завершать будівництво мосту?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Подільський міст у Києві не добудують до кінця 2024 року. Столична влада виділила недостатньо фінансування на завершення проєкту.

Додамо, 1 грудня відкрили Подільський міст для проїзду спецтранспорту, екстрених служб та міських автобусів.