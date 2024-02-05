Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

В Киеве набирает обороты скандал вокруг Подольского моста, который строили не один десяток лет. Несмотря на обещания столичных властей, объект до сих пор не был введен в полноценную эксплуатацию. О многолетнем строительстве, проблемах и будущем моста — в проекте "Наша справа" узнавала журналист Новини.LIVE Мария Гураль.
Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Подольский мост в Киеве: почему объект до сих пор не открыли и кто в этом виноват
В сюжете вы узнаете:
- Как долго строят Подольский мост в Киеве и кто за этим стоит?
- Сколько уголовных производств открыли вокруг строительства моста?
- Какие коррупционные скандалы существуют вокруг Подольского моста?
- Почему местные жители недовольны строительством моста?
- За что транспортные эксперты критикуют столичные власти?
- Сколько уже потратили на строительство Подольского перехода?
- Когда полноценно завершат строительство моста?
Напомним, ранее мы писали о том, что Подольский мост в Киеве не будет достроен до конца 2024 года. Столичные власти выделили недостаточно финансирования в завершение проекта.
Добавим, 1 декабря был открыт Подольский мост для проезда спецтранспорта, экстренных служб и городских автобусов.