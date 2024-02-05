Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

В Киеве набирает обороты скандал вокруг Подольского моста, который строили не один десяток лет. Несмотря на обещания столичных властей, объект до сих пор не был введен в полноценную эксплуатацию. О многолетнем строительстве, проблемах и будущем моста — в проекте "Наша справа" узнавала журналист Новини.LIVE Мария Гураль.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Подольский мост в Киеве: почему объект до сих пор не открыли и кто в этом виноват

В сюжете вы узнаете:

Как долго строят Подольский мост в Киеве и кто за этим стоит?

Сколько уголовных производств открыли вокруг строительства моста?

Какие коррупционные скандалы существуют вокруг Подольского моста?

Почему местные жители недовольны строительством моста?

За что транспортные эксперты критикуют столичные власти?

Сколько уже потратили на строительство Подольского перехода?

Когда полноценно завершат строительство моста?

Напомним, ранее мы писали о том, что Подольский мост в Киеве не будет достроен до конца 2024 года. Столичные власти выделили недостаточно финансирования в завершение проекта.

Добавим, 1 декабря был открыт Подольский мост для проезда спецтранспорта, экстренных служб и городских автобусов.