Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники у п'ятницю, 28 червня, вчергове обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. А прем’єр-міністр Віктор Орбан висунув 11 вимог для України.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- соціолог Андрій Єременко;
- речник ДПСУ Андрій Демченко;
- військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- радник мера Маріуполя Петро Андрющенко;
- кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник.
Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:
- Орбан і Зеленський після рукостискання емоційно поговорили на полях саміту ЄС;
- 300 тис. євро за перетин кордону: понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови;
- обстріл Запорізької АЕС;
- Часів Яр нищать "Сонцепьоками";
- росіяни завершують будівництво залізниці в Маріуполі;
- відправлення військ КНДР на Донбас.
Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами ЗАЕС було знищено одну зі станцій радіаційного моніторингу.
Також ми писали, що Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до Європейського Союзу.