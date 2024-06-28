Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники у п'ятницю, 28 червня, вчергове обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. А прем’єр-міністр Віктор Орбан висунув 11 вимог для України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

соціолог Андрій Єременко;

речник ДПСУ Андрій Демченко;

військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

радник мера Маріуполя Петро Андрющенко;

кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

Орбан і Зеленський після рукостискання емоційно поговорили на полях саміту ЄС;

300 тис. євро за перетин кордону: понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови;

обстріл Запорізької АЕС;

Часів Яр нищать "Сонцепьоками";

росіяни завершують будівництво залізниці в Маріуполі;

відправлення військ КНДР на Донбас.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами ЗАЕС було знищено одну зі станцій радіаційного моніторингу.

Також ми писали, що Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до Європейського Союзу.