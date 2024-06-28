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Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

28 червня 2024 р. 13:00

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13:00 Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

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11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

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10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

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09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

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09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

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23:42 Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

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18:30Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

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17:50Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Як пройшли дебати Байдена та Трампа — наживо з США

Text

13:00 Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

Text

11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

Text

10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

Text

09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

Text

08:00 Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

27 червня 2024
Text

23:42 Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

Text

18:30 Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

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Російські загарбники у п'ятницю, 28 червня, вчергове обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. А прем’єр-міністр Віктор Орбан висунув 11 вимог для України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • соціолог Андрій Єременко;
  • речник ДПСУ Андрій Демченко;
  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • радник мера Маріуполя Петро Андрющенко;
  • кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

  • Орбан і Зеленський після рукостискання емоційно поговорили на полях саміту ЄС;
  • 300 тис. євро за перетин кордону: понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови;
  • обстріл Запорізької АЕС;
  • Часів Яр нищать "Сонцепьоками";
  • росіяни завершують будівництво залізниці в Маріуполі;
  • відправлення військ КНДР на Донбас.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами ЗАЕС було знищено одну зі станцій радіаційного моніторингу.

Також ми писали, що Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до Європейського Союзу. 

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13:14 Мобілізація в Україні — бізнес просить владу розв'язати п'ять головних проблем

13:10 Частина одеситів у п'ятницю залишилась без води — адреси

13:09 У Києві син працівника університету організував схему для ухилення від мобілізації

13:00 Роботодавці різко підняли зарплати — як криза на ринку праці впливає на працевлаштування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 У Київській політехніці вигадали, як "відсіяти" ухилянтів

12:50 Пільги в Укрзалізниці — кому доступні знижки на квитки у 2024 році

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