Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики в пятницу, 28 июня, в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. А премьер-министр Виктор Орбан выдвинул 11 требований для Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

социолог Андрей Еременко;

спикер ГПСУ Андрей Демченко;

военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко;

кандидат политических наук, руководитель исследовательских программ Негосударственного центра "Українські студії стратегічних досліджень" Юрий Олейник.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят следующие темы:

Орбан и Зеленский после рукопожатия эмоционально побеседовали на полях саммита ЕС;

300 тыс. евро за пересечение границы: более двадцати нарушителей планировали незаконно попасть в Молдову;

обстрел Запорожской АЭС;

Часов Яр уничтожают "Солнцепеками";

россияне завершают строительство железной дороги в Мариуполе;

отправление войск КНДР в Донбасс.

Напомним, в результате сегодняшнего обстрела россиянами ЗАЭС была уничтожена одна из станций радиационного мониторинга.

Также мы писали, что Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины по пути в Европейский Союз.