Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики в пятницу, 28 июня, в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. А премьер-министр Виктор Орбан выдвинул 11 требований для Украины.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- социолог Андрей Еременко;
- спикер ГПСУ Андрей Демченко;
- военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко;
- кандидат политических наук, руководитель исследовательских программ Негосударственного центра "Українські студії стратегічних досліджень" Юрий Олейник.
Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят следующие темы:
- Орбан и Зеленский после рукопожатия эмоционально побеседовали на полях саммита ЕС;
- 300 тыс. евро за пересечение границы: более двадцати нарушителей планировали незаконно попасть в Молдову;
- обстрел Запорожской АЭС;
- Часов Яр уничтожают "Солнцепеками";
- россияне завершают строительство железной дороги в Мариуполе;
- отправление войск КНДР в Донбасс.
Напомним, в результате сегодняшнего обстрела россиянами ЗАЭС была уничтожена одна из станций радиационного мониторинга.
Также мы писали, что Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины по пути в Европейский Союз.