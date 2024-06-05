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"Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

"Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

05 червня 2024 р. 17:50

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16:38 Коли закінчиться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

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16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

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16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

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13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

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Перша леді Олена Зеленська розповіла, як росіяни "всиновлюють" викрадених українських дітей. Вона наголосила, що це черговий злочин ворога.

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ  у середу, 5 червня.

"Всиновлення" викрадених дітей з України

Зеленська розповіла, що росіянка взяла під опіку хлопчика, вивезеного з окупованої території Донецької області. Однак забрати його брата й сестру вона відмовилася, тому дітей розлучили всупереч їхньому бажанню. 

"В Україні, нагадаю, розлучати братів і сестер при всиновленні заборонено. А примусово всиновленому хлопчикові ще й змінили особисті дані: ім’я, прізвище, по батькові й навіть місце народження – попри спротив самої дитини", — наголосила перша леді.

Вона зазначила, що це ще один російський злочин на тлі викрадення щонайменше 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, Зеленська назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи цього не пробачать країні-агресору.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

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17:36 Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

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16:38 Коли закінчиться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

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16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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