"Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як росіяни "всиновлюють" викрадених українських дітей. Вона наголосила, що це черговий злочин ворога.

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ у середу, 5 червня.

"Всиновлення" викрадених дітей з України

Зеленська розповіла, що росіянка взяла під опіку хлопчика, вивезеного з окупованої території Донецької області. Однак забрати його брата й сестру вона відмовилася, тому дітей розлучили всупереч їхньому бажанню.

"В Україні, нагадаю, розлучати братів і сестер при всиновленні заборонено. А примусово всиновленому хлопчикові ще й змінили особисті дані: ім’я, прізвище, по батькові й навіть місце народження – попри спротив самої дитини", — наголосила перша леді.

Вона зазначила, що це ще один російський злочин на тлі викрадення щонайменше 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, Зеленська назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи цього не пробачать країні-агресору.