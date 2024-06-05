"Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как россияне "усыновляют" похищенных украинских детей. Она подчеркнула, что это очередное преступление противника.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью латиноамериканским СМИ в среду, 5 июня.

"Усыновление" похищенных детей из Украины

Зеленская рассказала, что россиянка взяла на попечение мальчика, вывезенного с оккупированной территории Донецкой области. Однако забрать его брата и сестру она отказалась, поэтому детей разлучили вопреки их желанию.

"В Украине, напомню, разлучать братьев и сестер при усыновлении запрещено. А принудительно усыновленному мальчику еще и изменили личные данные: имя, фамилию, отчество и даже место рождения — несмотря на сопротивление самого ребенка", — подчеркнула первая леди.

Она отметила, что это еще одно российское преступление на фоне похищения не менее 19 тысяч украинских детей.

Напомним, Зеленская назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет почти о 47 тысячах.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жестокость по отношению к украинским детям является самым позорным из поступков России. Граждане Украины никогда этого не простят стране-агрессору.