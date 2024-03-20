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Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

20 березня 2024 р. 07:40

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07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

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04:51 Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

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Військовий аналітик Петро Черник, став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою Юлією Литвиненко говорили про відродження ідентичності українців і подальшу боротьбу за її збереження.

Про це Черник розповів в ефірі Новини.LIVE.

Путін посприяв відродженню ідентичності українців

"Путін по суті розбудив нашу ідентичність, яку століттями московити нищили. Пригадаємо лише, чого вартує Валуєвський циркуляр та Емський указ за часів Олександра ІІ, коли все українське заборонялося, як таке", — вважає Черник.

Він нагадав, що українська літературна мова, завдяки Івану Котляревському, з'явилася на багато десятиліть раніше за російську.

"У 1799 році Іван Котляревський опублікував "Енеїду". А Пушкін, автор їх літературної мови у цей час лише народився. Це, власне, і усе, що ми маємо знати", — пояснив аналітик. 

Черник пояснив, що боротьба за ідентичність народу є однією з найжорстокіших у світі. Для українців однією з її головниз складових є релігійне протистояння.

"Війни включають в себе три головні параметри — за територію, за матеріальні ресурси і ,найлютіше і найжорстокіше, це боротьба за ідентичність. До речі, найжорстокіша боротьба за ідентичність — це вже згадувані сьогодні релігійні війни", — висловив думку фахівець.

Також він пояснив, що Путіну, для знищення української ідентичності знадобиться окупувати всю територію України. Ті території і населення, які він захопив, наразі не достатньо, щоб повністю знищити українську ідентичність.

"Тільки вся наша територія дасть їм змогу відновити російську державність в тому розумінні, в якому вони її усвідомлюють, не інакше", — вважає експерт.

Наостанок Черник додав, що українська ідентичність відновлена, проте боротьба за неї ще попереду.

"Сьогодні фактично вже відновлена самоідентична політична українська нація, яка же має поборотися за своє виживання у глобальному зриві, який чекає на нас попереду", — резюмував Черник.

Раніше ми розповідали, що Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.

Дипломат Руслан Осипенко переконаний, що після переобрання російський диктатор Володимир Путін вестиме війну проти України до кінця свого життя. Ціль Кремля, на його думку, полягає у знищенні нашої країни та створенні "лояльної". 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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