Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Военный аналитик Петр Черник стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили о возрождении идентичности украинцев и дальнейшей борьбе за ее сохранение.

Об этом он рассказал в эфире Новини.LIVE.

Путин поспособствовал возрождению идентичности украинцев

"Путин по сути разбудил нашу идентичность, которую столетиями московиты уничтожали. Вспомним только, чего стоит Валуевский циркуляр и Эмский указ при Александре II, когда все украинское запрещалось, как таковое", — считает Черник.

Он напомнил, что украинский литературный язык, благодаря Ивану Котляревскому, появился на многие десятилетия раньше русского.

"В 1799 году Иван Котляревский опубликовал "Энеиду". А Пушкин, автор их литературного языка в это время только родился. Это собственно и все, что мы должны знать", — пояснил аналитик.

Черник объяснил, что борьба за идентичность народа является одной из самых жестоких в мире. Для украинцев одной из ее главных составляющих является религиозное противостояние.

"Войны включают в себя три главных параметра — за территорию, за материальные ресурсы и, самое яростное и жестокое, это борьба за идентичность. Кстати, самая жестокая борьба за идентичность — это уже упоминавшиеся сегодня религиозные войны", — высказал мнение специалист.

Также он пояснил, что Путину для уничтожения украинской идентичности понадобится оккупировать всю территорию Украины. Те территории и население, которые он захватил, пока недостаточно, чтобы полностью уничтожить украинскую идентичность.

"Только вся наша территория позволит им восстановить российскую государственность в том смысле, в каком они ее осознают, не иначе", — считает эксперт.

Напоследок Черник добавил, что украинская идентичность возобновлена, однако борьба за нее еще впереди.

"Сегодня фактически уже восстановлена самоидентичная политическая украинская нация, которая должна побороться за свое выживание в глобальном срыве, который ждет нас впереди", — резюмировал Черник.

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Дипломат Руслан Осипенко убежден, что после переизбрания российский диктатор Владимир Путин будет вести войну против Украины до конца жизни. Цель Кремля, по его мнению, состоит в уничтожении нашей страны и создании "лояльности".