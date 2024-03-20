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Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

20 марта 2024 г. 7:40

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Военный аналитик Петр Черник стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили о возрождении идентичности украинцев и дальнейшей борьбе за ее сохранение.

Об этом он рассказал в эфире Новини.LIVE.

Путин поспособствовал возрождению идентичности украинцев

"Путин по сути разбудил нашу идентичность, которую столетиями московиты уничтожали. Вспомним только, чего стоит Валуевский циркуляр и Эмский указ при Александре II, когда все украинское запрещалось, как таковое", — считает Черник.

Он напомнил, что украинский литературный язык, благодаря Ивану Котляревскому, появился на многие десятилетия раньше русского.

"В 1799 году Иван Котляревский опубликовал "Энеиду". А Пушкин, автор их литературного языка в это время только родился. Это собственно и все, что мы должны знать", — пояснил аналитик.

Черник объяснил, что борьба за идентичность народа является одной из самых жестоких в мире. Для украинцев одной из ее главных составляющих является религиозное противостояние.

"Войны включают в себя три главных параметра — за территорию, за материальные ресурсы и, самое яростное и жестокое, это борьба за идентичность. Кстати, самая жестокая борьба за идентичность — это уже упоминавшиеся сегодня религиозные войны", — высказал мнение специалист.

Также он пояснил, что Путину для уничтожения украинской идентичности понадобится оккупировать всю территорию Украины. Те территории и население, которые он захватил, пока недостаточно, чтобы полностью уничтожить украинскую идентичность.

"Только вся наша территория позволит им восстановить российскую государственность в том смысле, в каком они ее осознают, не иначе", — считает эксперт.

Напоследок Черник добавил, что украинская идентичность возобновлена, однако борьба за нее еще впереди.

"Сегодня фактически уже восстановлена самоидентичная политическая украинская нация, которая должна побороться за свое выживание в глобальном срыве, который ждет нас впереди", — резюмировал Черник.

Ранее мы рассказывали, что Путин призвал спецслужбы России не забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.

Дипломат Руслан Осипенко убежден, что после переизбрания российский диктатор Владимир Путин будет вести войну против Украины до конца жизни. Цель Кремля, по его мнению, состоит в уничтожении нашей страны и создании "лояльности".

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07:39 Серия взрывов в российском Энгельсе — сбитие дронов или атака аэродрома

07:25 В Боливии изъяли рекордную партию кокаина более чем на 450 млн долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

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04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:40 Военный аналитик Черник спрогнозировал, что ждет украинцев после окончания войны

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23:36 Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

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