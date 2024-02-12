Відставка Залужного — Гордон прокоментував Новини.LIVE рішення Зеленського

Дмитро Гордон повідомив, що звільнення Валерія Залужного не було для нього несподіванкою. При цьому в рішеннях влади під час війни публічний діяч не сумнівається і до цього ж закликає суспільство.

Про це Дмитро Гордон повідомив Новини.LIVE.

Гордон про відставку Залужного

Дмитро Гордон розповів Новини.LIVE, що знав про відставку Залужного. Ба більше — навіть знав, коли конкретно це відбудеться.

До такого рішення журналіст ставиться з розумінням, адже не має сумнівів у правильності дій влади.

"Призначення, які відбуваються по президентській вертикалі — це прерогатива президента. Якщо він це робить, він знає, чому він це робить", — сказав Гордон.

При цьому Дмитро засудив людей, які почали закликати виходити на мітинги через відставку Валерія Залужного.

"Закликати виходити на Майдан під час війни можуть тільки вороги України", — переконаний журналіст.

Нагадаємо, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку 8 лютого. Його місце обійняв Олександр Сирський.

На наступний день після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України.