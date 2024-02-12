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Відставка Залужного — Гордон прокоментував Новини.LIVE рішення Зеленського

12 лютого 2024 р. 14:34

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Дмитро Гордон повідомив, що звільнення Валерія Залужного не було для нього несподіванкою. При цьому в рішеннях влади під час війни публічний діяч не сумнівається і до цього ж закликає суспільство. 

Про це Дмитро Гордон повідомив Новини.LIVE.

Гордон про відставку Залужного

Дмитро Гордон розповів Новини.LIVE, що знав про відставку Залужного. Ба більше — навіть знав, коли конкретно це відбудеться.

До такого рішення журналіст ставиться з розумінням, адже не має сумнівів у правильності дій влади. 

"Призначення, які відбуваються по президентській вертикалі — це прерогатива президента. Якщо він це робить, він знає, чому він це робить", — сказав Гордон. 

При цьому Дмитро засудив людей, які почали закликати виходити на мітинги через відставку Валерія Залужного. 

"Закликати виходити на Майдан під час війни можуть тільки вороги України", — переконаний журналіст. 

Нагадаємо, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку 8 лютого. Його місце обійняв Олександр Сирський. 

На наступний день після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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