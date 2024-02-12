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Отставка Залужного — Гордон прокомментировал Новини.LIVE решение Зеленского

12 февраля 2024 г. 14:34

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12:46 Не было воды и пищи — иностранный доброволец рассказал о смертельных штурмах ВСУ

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Дмитрий Гордон сообщил, что увольнение Валерия Залужного не было для него неожиданностью. При этом в решениях власти во время войны публичный деятель не сомневается и к этому же призывает общество.

Об этом Дмитрий Гордон сообщил Новини.LIVE.

Гордон об отставке Залужного

Дмитрий Гордон рассказал Новини.LIVE, что знал об отставке Залужного. Более того — даже знал, когда конкретно это произойдет.

К такому решению журналист относится с пониманием, ведь не сомневается в правильности действий власти.

"Назначения, которые проходят по президентской вертикали, — это прерогатива президента. Если он это делает, он знает, почему он это делает", — сказал Гордон.

При этом Дмитрий осудил людей, которые стали призывать выходить на митинги из-за отставки Валерия Залужного.

"Призывать выходить на Майдан во время войны могут только враги Украины", — убежден журналист.

Напомним, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку 8 февраля. Его место занял Александр Сырский.

На следующий день после отставки президент Владимир Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

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