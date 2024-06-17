Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

У Сполучених Штатах Америки цього року відбудуться президентські вибори. Головними претендентами на посаду голови Білого дому є чинний президент Джо Байден та ексглава країни Дональд Трамп.

Це прокоментував політолог Дмитро Васильєв в ефірі Вечір.LIVE.

Президентські перегони в США

На думку політолога, зараз світ хитається і це дуже чітко відчуває Путін, тому він чекає президентських виборів у США і хоче подивитися з ким він буде мати справу.

"Очевидно, що слабка позиція і у Байдена, і у Трампа. Це дві людини достатньо уже у віці, ну й зрештою є кримінальні справи проти них, а у Трампа вже навіть вироки по штатах і так само є питання до сина Байдена", — сказав Васильєв.

Він вважає, що все це буде політтехнологічно впливати на світ, однак не є вирішальним. Водночас від позиції України сьогодні залежить яким буде світ: якщо вона вистоїть — то демократичним й у такому випадку вистоїть міжнародне право, яке буде переформатоване у кращий вид.

"Я сподіваюся, що Саміт миру це про образ формування нового формату світової організації, яка буде вирішувати нагальні питання", — додав політолог.

Нагадаємо, український адвокат та правозахисник Андрій Бузаров заявив, що світ, ймовірно, повертається до періоду "Холодної війни".

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