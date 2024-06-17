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Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

17 червня 2024 р. 20:10

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20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

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20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

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20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

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19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

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10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

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08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

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У Сполучених Штатах Америки цього року відбудуться президентські вибори. Головними претендентами на посаду голови Білого дому є чинний президент Джо Байден та ексглава країни Дональд Трамп.

Це прокоментував політолог Дмитро Васильєв в ефірі Вечір.LIVE.

Президентські перегони в США

На думку політолога, зараз світ хитається і це дуже чітко відчуває Путін, тому він чекає президентських виборів у США і хоче подивитися з ким він буде мати справу.

"Очевидно, що слабка позиція і у Байдена, і у Трампа. Це дві людини достатньо уже у віці, ну й зрештою є кримінальні справи проти них, а у Трампа вже навіть вироки по штатах і так само є питання до сина Байдена", — сказав Васильєв.

Він вважає, що все це буде політтехнологічно впливати на світ, однак не є вирішальним. Водночас від позиції України сьогодні залежить яким буде світ: якщо вона вистоїть — то демократичним й у такому випадку вистоїть міжнародне право, яке буде переформатоване у кращий вид.

"Я сподіваюся, що Саміт миру це про образ формування нового формату світової організації, яка буде вирішувати нагальні питання", — додав політолог.

Нагадаємо, український адвокат та правозахисник Андрій Бузаров заявив, що світ, ймовірно, повертається до періоду "Холодної війни".

Також ми писали, що голова МЗС Швейцарії заявив про плани обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими державами.

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20:48 На Львівщині чоловік проведе три роки за ґратами через ухилення від призову

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20:10 У Києві відключення світла будуть ще довшими — графіки на вівторок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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