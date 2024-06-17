Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Росія продовжує погрожувати більшості країн ядерною зброєю на тлі допомоги для України у боротьбі. Тому світ, ймовірно, повертається до періоду "Холодної війни".

Про це сказав український адвокат та правозахисник Андрій Бузаров в ефір Вечір.LIVE.

Що чекає на світ далі

"Я думаю, що світ крихкий після 1945 року, коли була "Холодна війна", яка переросла в зміну двополярного світу на однополярний — тепер ми повертаємося до "Холодної війни", мені здається", — сказав він.

За словами Бузарова, зараз ми напередодні палаючої війни та якщо справа зайде досить далеко, то ми будемо щонайменше свідками нової "Карибської кризи" початку 1960 років або енергетичної ядерної кризи 1973 року.

Юрист пояснив, що в історії завжди політика розрядки йде після підвищення градуса ядерної безпеки. На його думку, країни, які приїхали на Саміт миру до Швейцарії, розуміють серйозність ядерної загрози.

"І вона походить від Росії, зважаючи на неконтрольованість процесів, які відбуваються зараз там. Тому деякі союзники Росії розуміють для чого вони це роблять — провокують конфлікт із НАТО", — зауважив він.

Бузаров вважає, що країни Альянсу та їх союзники дедалі більше будуть займати позицію щодо денуклеаризації російської загрози й застосування для цього всіх існуючих механізмів.

Він додав, що загроза застосування ядерної зброї досить висока, і вона може не бути пов'язана лише з ситуацією на фронті, а з продовженням політики Росії щодо шантажу країн заходу на тлі їх допомоги Україні.

"Тому вони можуть атакувати вже країни, які входять до НАТО. Я думаю що загроза реальна і західні союзники це усвідомлюють", — підсумував Бузаров.

Нагадаємо, голова МЗС Швейцарії заявив, що планує обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими державами.

А в Офісі Президента розповіли, що далі планується проведення тематичних заходів щодо кожного пункту Формули миру на рівні міністрів та радників.