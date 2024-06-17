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Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

17 июня 2024 г. 19:44

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

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17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

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13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

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10:42 Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

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Россия продолжает угрожать большинству стран ядерным оружием на фоне помощи Украине в борьбе. Поэтому мир, вероятно, возвращается к периоду "Холодной войны".

Об этом сказал украинский адвокат и правозащитник Андрей Бузаров в эфире Вечір.LIVE.

Что ждет свет дальше

"Я думаю, что мир хрупкий после 1945 года, когда была "Холодная война", которая переросла в смену двухполярного мира на однополярный — теперь мы возвращаемся к "Холодной войне", мне кажется", — сказал он.

По словам Бузарова, сейчас мы накануне горящей войны и если дело зайдет достаточно далеко, то мы будем, по меньшей мере, свидетелями нового "Карибского кризиса" начала 1960 года или энергетического ядерного кризиса 1973 года.

Юрист объяснил, что в истории всегда политика разрядки идет после повышения градуса ядерной безопасности. По его мнению, страны, которые приехали на Саммит мира в Швейцарию, понимают серьезность ядерной угрозы.

"И она происходит от России, учитывая неконтролируемость происходящих сейчас там процессов. Поэтому некоторые союзники России понимают для чего они это делают — провоцируют конфликт с НАТО", — отметил он.

Бузаров считает, что страны Альянса и их союзники все больше будут занимать позицию по денуклеаризации российской угрозы и применению для этого всех существующих механизмов.

Он добавил, что угроза применения ядерного оружия достаточно высока, и оно может не быть связано только с ситуацией на фронте, а с продолжением политики России по шантажу стран Запада на фоне их помощи Украине.

"Поэтому они могут атаковать уже страны, которые входят в НАТО. Я думаю что угроза реальна и западные союзники это осознают", — подытожил Бузаров.

Напомним, глава МИД Швейцарии заявил, что планирует обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими государствами.

А в Офисе Президента рассказали, что дальше планируется проведение тематических мероприятий по каждому пункту Формулы мира на уровне министров и советников.

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие