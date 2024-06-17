Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

В Соединенных Штатах Америки в этом году пройдут президентские выборы. Главными претендентами на пост главы Белого дома являются действующий президент Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп.

Это прокомментировал политолог Дмитрий Васильев в эфире Вечір.LIVE.

Президентская гонка в США

По мнению политолога, сейчас мир шатается и это очень четко чувствует Путин, поэтому он ждет президентских выборов в США и хочет посмотреть, с кем он будет иметь дело.

"Очевидно, что слабая позиция и у Байдена, и у Трампа. Это два человека достаточно уже в возрасте, ну и, наконец, есть уголовные дела против них, а у Трампа уже даже приговоры по штатам и так же есть вопросы к сыну Байдена", — сказал Васильев.

Он считает, что все это будет политтехнологически влиять на мир, однако не является решающим. В то же время от позиции Украины сегодня зависит, какой будет мир: если она выстоит — то демократическим и в таком случае выстоит международное право, которое будет переформатировано в лучший вид.

"Я надеюсь, что Саммит мира это об образе формирования нового формата мировой организации, которая будет решать неотложные вопросы", — добавил политолог.

Напомним, украинский адвокат и правозащитник Андрей Бузаров заявил, что мир, вероятно, возвращается в период "Холодной войны".

Также мы писали, что глава МИД Швейцарии заявил о планах обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими государствами.