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Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

17 июня 2024 г. 20:10

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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20:10 Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

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20:01 Страны-партнеры готовы идти на компромиссы с Путиным, он этим пользуется – политолог

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

Text

17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

Text

13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

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10:42 Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

В Соединенных Штатах Америки в этом году пройдут президентские выборы. Главными претендентами на пост главы Белого дома являются действующий президент Джо Байден и экс-глава страны Дональд Трамп.

Это прокомментировал политолог Дмитрий Васильев в эфире Вечір.LIVE.

Президентская гонка в США

По мнению политолога, сейчас мир шатается и это очень четко чувствует Путин, поэтому он ждет президентских выборов в США и хочет посмотреть, с кем он будет иметь дело.

"Очевидно, что слабая позиция и у Байдена, и у Трампа. Это два человека достаточно уже в возрасте, ну и, наконец, есть уголовные дела против них, а у Трампа уже даже приговоры по штатам и так же есть вопросы к сыну Байдена", — сказал Васильев.

Он считает, что все это будет политтехнологически влиять на мир, однако не является решающим. В то же время от позиции Украины сегодня зависит, какой будет мир: если она выстоит — то демократическим и в таком случае выстоит международное право, которое будет переформатировано в лучший вид.

"Я надеюсь, что Саммит мира это об образе формирования нового формата мировой организации, которая будет решать неотложные вопросы", — добавил политолог.

Напомним, украинский адвокат и правозащитник Андрей Бузаров заявил, что мир, вероятно, возвращается в период "Холодной войны".

Также мы писали, что глава МИД Швейцарии заявил о планах обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими государствами.

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20:48 Во Львовской области мужчина проведет три года за решеткой из-за уклонения от призыва

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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