В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

Демографічна ситуація в Україні сьогодні краще, ніж Японії. Попри це кількість працездатного населення серед українців зменшується.

Про це в ефірі "Вечір. LIVE" в четвер, 2 травня, розповів Олександр Рева, який у 2016–2019 роках був міністром соціальної політики.

Як збільшити кількість працездатного населення

Порівнюючи Україну з Японією, Олександр Рева зазначив, що в Японії багато старіючого населення, тому що люди живуть до ста і більше років. Працездатного населення в цій країні стає все менше, однак проблем із виплатами пенсій не має, тому що там розмір пенсій не такий як в Україні.

"До війни було 22 мільйона людей працездатного віку, з яких 13 мільйонів платили внески. Отже, 9 мільйонів їх не платили. Тому нам потрібно розглянути можливість залучення людей з Африки і Латинської Америки, щоб збільшити кількість працюючих, чи вивести цих дев'ять мільйонів із "тіні"?" — поділився міркуваннями експредставник мінсоцполітики.

Раніше в ефірі "Вечір. LIVE" Олександр Рева розповів, чим російсько-українська війна нагадує столітню війну та як може завершитися цей конфлікт.

Нагадаємо, український ринок праці за час війни змінився у бік зниження в питанні кількості робочої сили. Цьогоріч ключовою проблемою залишається пошук кваліфікованих співробітників, а потенційні працівники очікують не надто високих заробітних плат.

Також ми писали про те, що працівники бюджетних установ в Україні мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Такі виплати планують заздалегідь та закладають у кошторис установ та підприємств.