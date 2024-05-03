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В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

03 травня 2024 р. 06:30

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05:40 Чим війна в Україні нагадує столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

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23:55 Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

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22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

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17:50 Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

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Демографічна ситуація в Україні сьогодні краще, ніж Японії. Попри це кількість працездатного населення серед українців зменшується.

Про це в ефірі "Вечір. LIVE" в четвер, 2 травня, розповів Олександр Рева, який у 2016–2019 роках був міністром соціальної політики.

Як збільшити кількість працездатного населення

Порівнюючи Україну з Японією, Олександр Рева зазначив, що в Японії багато старіючого населення, тому що люди живуть до ста і більше років. Працездатного населення в цій країні стає все менше, однак проблем із виплатами пенсій не має, тому що там розмір пенсій не такий як в Україні.

"До війни було 22 мільйона людей працездатного віку, з яких 13 мільйонів платили внески. Отже, 9 мільйонів їх не платили. Тому нам потрібно розглянути можливість залучення людей з Африки і Латинської Америки, щоб збільшити кількість працюючих, чи вивести цих дев'ять мільйонів із "тіні"?" — поділився міркуваннями експредставник мінсоцполітики.

Раніше в ефірі "Вечір. LIVE" Олександр Рева розповів, чим російсько-українська війна нагадує столітню війну та як може завершитися цей конфлікт.

Нагадаємо, український ринок праці за час війни змінився у бік зниження в питанні кількості робочої сили. Цьогоріч ключовою проблемою залишається пошук кваліфікованих співробітників, а потенційні працівники очікують не надто високих заробітних плат.

Також ми писали про те, що працівники бюджетних установ в Україні мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Такі виплати планують заздалегідь та закладають у кошторис установ та підприємств.

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06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у травні

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06:37 Гостра недостатність ліків у Енергодарі — яких препаратів немає

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у травні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Скасування виплат пенсій — в уряді зробили важливу заяву

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:44 Берлінська назвала основні причини критичної ситуації на фронті

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