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В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

3 мая 2024 г. 6:30

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22:00 Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

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17:50 События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

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Демографическая ситуация в Украине сегодня лучше, чем в Японии. Несмотря на это, количество трудоспособного населения среди украинцев уменьшается.

Об этом в эфире "Вечір. LIVE" в четверг, 2 мая, рассказал Александр Рева, который в 2016–2019 годах был министром социальной политики.

Как увеличить количество трудоспособного населения

Сравнивая Украину с Японией, Александр Рева отметил, что в Японии много стареющего населения, потому что люди живут до ста лет и более. Трудоспособного населения в этой стране становится все меньше, однако проблем с выплатами пенсий нет, потому что там размер пенсий не такой как в Украине.

"До войны было 22 миллиона человек трудоспособного возраста, из которых 13 миллионов платили взносы. Итак, 9 миллионов их не платили. Поэтому нам нужно рассмотреть возможность привлечения людей из Африки и Латинской Америки, чтобы увеличить количество работающих, или вывести этих девять миллионов из "тени"?" – поделился соображениями экс-представитель минсоцполитики.

Ранее в эфире "Вечір. LIVE" Александр Рева рассказал, чем российско-украинская война напоминает столетнюю войну и как может завершиться этот конфликт.

Напомним, украинский рынок труда за время войны изменился в сторону снижения в вопросе количества рабочей силы. В этом году ключевой проблемой остается поиск квалифицированных сотрудников, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.

Также мы писали, что работники бюджетных учреждений в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Такие выплаты планируются заранее и закладываются в смету учреждений и предприятий.

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06:37 Острая недостаточность лекарств в Энергодаре — каких препаратов нет

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в мае

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Отмена выплат пенсий — в правительстве сделали важное заявление

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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