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Чим війна в Україні нагадує столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

Чим війна в Україні нагадує столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

03 травня 2024 р. 05:40

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05:40 Чим війна в Україні нагадує столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

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05:40 Чим війна в Україні нагадує столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

2 травня 2024
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22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

Text

17:50 Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:04 Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

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14:44 Берлінська назвала основні причини критичної ситуації на фронті

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Сучасна війна в Україні фактично нічим не відрізняється від столітньої війни. Завершенням конфлікту можна буде вважати ситуацію, коли сторони не зможуть продовжувати далі воювати. 

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" в четвер, 2 травня, розповів Олександр Рева, який у 2016–2019 роках був міністром соціальної політики.

Чому російсько-український конфлікт нагадує столітню війну

На думку Олександра Реви, до завершення конфлікту може призвести виснаження сил обох воючих сторін.

"Я бачу, що цей сценарій розглядається союзниками... Я думаю, що зараз ситуація набагато гірша, ніж була у 80-х роках, коли Радянський Союз напав на Афганістан. Тоді США були безумовним лідером західного світу. Альтернативи їхній економіці та військовому потенціалу не було... Але за цей час виросли такі гіганти, як Індія та Китай, які економічно є самодостатніми", — зазначив він.

Ексміністр соціальної політики додав, що попри ембарго на поставки нафти та нафтопродуктів, і Індія, і Китай купують це пальне, не питаючи ні в кого дозволу. У Путіна є можливість заробляти гроші. Якби ж у нього такої змоги не було, він не міг би і продовжувати війну.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький пояснив, чому Україна не зможе самотужки виграти війну на полі бою. На його думку, конфлікт між Росією та Україною може завершитися лише після переговорів. але раніше другої половини 2025 року вони не розпочнуться.

Також ми повідомляли, що, на думку радника Білого дому Джона Кірбі, Китай не готовий долучитися до української "формули миру".

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04:30 У Запоріжжі викинули з балкона собаку військовослужбовця

04:05 Зарплата від 3 200 євро — у Бельгії потрібні пакувальники чаю та какао на завод Nesquik

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:40 В Іспанії заарештували засновника Bitcoin.com — чому

03:23 У полку "Азов" з'явилася вакансія дизеліста — платитимуть до 125 тисяч гривень

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:04 Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

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