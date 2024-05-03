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Чем война в Украине напоминает столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

Чем война в Украине напоминает столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

3 мая 2024 г. 5:40

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20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

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17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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Современная война в Украине практически ничем не отличается от столетней войны. Завершением конфликта можно будет считать ситуацию, когда стороны не смогут продолжать воевать.

Об этом в эфире "Вечер.LIVE" в четверг, 2 мая, рассказал Александр Рева, который в 2016-2019 годах был министром социальной политики.

Почему российско-украинский конфликт напоминает столетнюю войну

По мнению Александра Ревы, к завершению конфликта может привести истощение сил обеих воюющих сторон.

"Я вижу, что этот сценарий рассматривается союзниками... Я думаю, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем была в 80-х годах, когда Советский Союз напал на Афганистан. Тогда США были безусловным лидером западного мира. Альтернативы их экономике и военному потенциалу не было... Но за это время выросли такие гиганты, как Индия и Китай, которые экономически самодостаточны", — отметил он.

Экс-министр социальной политики добавил, что, несмотря на эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов, и Индия, и Китай покупают это горючее, не спрашивая ни у кого разрешения. У Путина есть возможность зарабатывать деньги. Если бы у него такой возможности не было, он не мог бы и продолжать войну.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий объяснил, почему Украина не сможет самостоятельно выиграть войну на поле боя. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной может завершиться только после переговоров, но раньше второй половины 2025 года они не начнутся.

Также мы сообщали, что, по мнению советника Белого дома Джона Кирби, Китай не готов приобщиться к украинской "формуле мира".

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04:05 Зарплата от 3 200 евро — в Бельгии нужны упаковщики чая и какао на завод Nesquik

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

03:40 В Испании арестовали основателя Bitcoin.com — почему

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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