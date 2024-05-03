Чем война в Украине напоминает столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

Современная война в Украине практически ничем не отличается от столетней войны. Завершением конфликта можно будет считать ситуацию, когда стороны не смогут продолжать воевать.

Об этом в эфире "Вечер.LIVE" в четверг, 2 мая, рассказал Александр Рева, который в 2016-2019 годах был министром социальной политики.

Почему российско-украинский конфликт напоминает столетнюю войну

По мнению Александра Ревы, к завершению конфликта может привести истощение сил обеих воюющих сторон.

"Я вижу, что этот сценарий рассматривается союзниками... Я думаю, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем была в 80-х годах, когда Советский Союз напал на Афганистан. Тогда США были безусловным лидером западного мира. Альтернативы их экономике и военному потенциалу не было... Но за это время выросли такие гиганты, как Индия и Китай, которые экономически самодостаточны", — отметил он.

Экс-министр социальной политики добавил, что, несмотря на эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов, и Индия, и Китай покупают это горючее, не спрашивая ни у кого разрешения. У Путина есть возможность зарабатывать деньги. Если бы у него такой возможности не было, он не мог бы и продолжать войну.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий объяснил, почему Украина не сможет самостоятельно выиграть войну на поле боя. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной может завершиться только после переговоров, но раньше второй половины 2025 года они не начнутся.

Также мы сообщали, что, по мнению советника Белого дома Джона Кирби, Китай не готов приобщиться к украинской "формуле мира".