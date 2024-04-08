В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан вважає, що наразі Україні потрібно реформувати ринок електроенергії, зокрема, підняти ціни на електрику. Це, на його думку, дозволить належно підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Реформування ринку електроенергії

"Потрібно дуже суттєво підійти до реформування ринку. Бо ніякої конкуренції немає, ринкової ціни немає", — сказав Продан, говорячи про важливість реформування ринку.

Він додав, що єдине, що можна зробити у цій ситуації — це підняти ціни на електрику до якоїсь собівартості.

"Але яка сьогодні собівартість — теж треба дуже серйозно розглянути", — сказав Продан.

На думку експерта, Україні слід шукати ресурси, щоб належно підготуватися до важкого опалювального сезону.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські окупанти змінили тактику обстрілів по Україні. Відтепер Росія атакує енергетичні об'єкти високоточними ракетами у менш захищених регіонах, ніж Київ.

Також днями у ГУР розповіли, скільки атак запланувала Росія на об'єкти енергетики в Україні.