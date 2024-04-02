Експерт пояснив, чому росіяни саме зараз атакують енергосистему України

Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман став гостем студії Вечір.LIVE. Він пояснив чому Російська Федерація атакує енергетичну систему України саме зараз.

Свою думку Гетьман висловив під час розмови з ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Росіяни готуються до наступу

"Чому вони атакують розподільчі станції? Це точно не дурість. Їх ні теперішні атаки певно пов'язані з майбутніми наступальними діями, про які казав головнокомандувач. Вони хочуть нам зробити проблеми з електрикою", — пояснив Гетьман.

Він також додав, що удари по інфраструктурі Харкова зумовлені тим, що росіяни можуть планувати наступ на це місто.

"Атака на інфраструктуру Харкова та обстріли розподільчих станцій напряму не пов'язані. Росіяни мають наміг захопити Харків. Їм це не вдасться, але плани такі є, ми про них чули. А для цього їм треба знищити усе, що забезпечує життєдіяльність міста", — пояснив експерт.

Він також додав, що у разі проблем з енергетикою Україна не зможе виготовляти зброю у достатній кількості.

"Через атаки на розподільчі станції, нам можливо ддоведеться зупиняти наші атомні електростанції. Тоді на початку російського наступу ми будемо без електрики. До того ж брак електрики завадить нам виробляти власне озброєння", — пояснив Гетьман.

Нагадаємо, що енергетики розповіли, чи запровадять в Україні погодинні графіки відключень світла.

Раніше ми писали, що вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції.