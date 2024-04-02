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Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

2 апреля 2024 г. 0:06

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Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман стал гостем студии Вечір.LIVE. Он объяснил, почему Российская Федерация атакует энергетическую систему Украины именно сейчас.

Свое мнение Гетман высказал во время разговора с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Россияне готовятся к наступлению

"Почему они атакуют распределительные станции? Это точно не глупость. Их ни нынешние атаки, вероятно, связаны с предстоящими наступательными действиями, о которых говорил главнокомандующий. Они хотят нам сделать проблемы с электричеством", — пояснил Гетьман.

Он также добавил, что удары по инфраструктуре Харькова обусловлены тем, что россияне могут планировать наступление на этот город.

"Атака на инфраструктуру Харькова и обстрелы распределительных станций напрямую не связаны. Россияне имеют намерение захватить Харьков. Им это не удастся, но планы такие есть, мы о них слышали. А для этого им нужно уничтожить все, что обеспечивает жизнедеятельность города", — объяснил эксперт.

Он также добавил, что в случае проблем с энергетикой Украина не сможет производить оружие в достаточном количестве.

"Из-за атаки на распределительные станции, нам, возможно, придется останавливать наши атомные электростанции. Тогда в начале российского наступления мы будем без электричества. К тому же нехватка электричества помешает нам производить собственное вооружение", — пояснил Гетьман.

Напомним, что энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света.

Ранее мы писали, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанции.

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