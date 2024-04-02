Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман стал гостем студии Вечір.LIVE. Он объяснил, почему Российская Федерация атакует энергетическую систему Украины именно сейчас.

Свое мнение Гетман высказал во время разговора с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Россияне готовятся к наступлению

"Почему они атакуют распределительные станции? Это точно не глупость. Их ни нынешние атаки, вероятно, связаны с предстоящими наступательными действиями, о которых говорил главнокомандующий. Они хотят нам сделать проблемы с электричеством", — пояснил Гетьман.

Он также добавил, что удары по инфраструктуре Харькова обусловлены тем, что россияне могут планировать наступление на этот город.

"Атака на инфраструктуру Харькова и обстрелы распределительных станций напрямую не связаны. Россияне имеют намерение захватить Харьков. Им это не удастся, но планы такие есть, мы о них слышали. А для этого им нужно уничтожить все, что обеспечивает жизнедеятельность города", — объяснил эксперт.

Он также добавил, что в случае проблем с энергетикой Украина не сможет производить оружие в достаточном количестве.

"Из-за атаки на распределительные станции, нам, возможно, придется останавливать наши атомные электростанции. Тогда в начале российского наступления мы будем без электричества. К тому же нехватка электричества помешает нам производить собственное вооружение", — пояснил Гетьман.

Напомним, что энергетики рассказали, введут ли в Украине почасовые графики отключений света.

Ранее мы писали, что ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры и повреждения получили теплоэлектростанции.