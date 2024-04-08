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В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

8 апреля 2024 г. 15:22

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15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

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14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

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13:58 Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

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12:46 Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации

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12:13 Удары по ЗАЭС — эксперт рассказал, составляют ли обстрелы реальную опасность

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11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

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Бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан считает, что сейчас Украине нужно реформировать рынок электроэнергии, в частности, поднять цены на электричество. Это, по его мнению, позволит подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Реформирование рынка электроэнергии

"Нужно очень существенно подойти к реформированию рынка. Потому что никакой конкуренции нет, рыночной цены нет", — сказал Продан, говоря о важности реформирования рынка.

Он добавил, что единственное, что можно сделать в этой ситуации, — поднять цены на электричество до какой-то себестоимости.

"Но какая сегодня себестоимость — тоже надо очень серьезно рассмотреть", — сказал Продан.

По мнению эксперта, Украине следует искать ресурсы, чтобы подготовиться к тяжелому отопительному сезону.

Напомним, по данным СМИ, российские оккупанты изменили тактику обстрелов по Украине. Теперь Россия атакует энергетические объекты высокоточными ракетами в менее защищенных регионах, чем Киев.

Также в ГУР рассказали, сколько атак запланировала Россия на объекты энергетики в Украине.

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