В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан считает, что сейчас Украине нужно реформировать рынок электроэнергии, в частности, поднять цены на электричество. Это, по его мнению, позволит подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Реформирование рынка электроэнергии

"Нужно очень существенно подойти к реформированию рынка. Потому что никакой конкуренции нет, рыночной цены нет", — сказал Продан, говоря о важности реформирования рынка.

Он добавил, что единственное, что можно сделать в этой ситуации, — поднять цены на электричество до какой-то себестоимости.

"Но какая сегодня себестоимость — тоже надо очень серьезно рассмотреть", — сказал Продан.

По мнению эксперта, Украине следует искать ресурсы, чтобы подготовиться к тяжелому отопительному сезону.

Напомним, по данным СМИ, российские оккупанты изменили тактику обстрелов по Украине. Теперь Россия атакует энергетические объекты высокоточными ракетами в менее защищенных регионах, чем Киев.

Также в ГУР рассказали, сколько атак запланировала Россия на объекты энергетики в Украине.