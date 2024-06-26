В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

У Верховній Раді України планують створити Військове бюро розслідувань. Усе, що пов'язано з військовими, повинно бути в компетенції військового командування.

Про це сказав секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат Валентин Наливайченко в етері Ранок.LIVE у середу, 26 червня.

Функції Військового бюро розслідувань

За словами Наливайченка, такий орган матиме відповідні повноваження — розслідування, притягнення до відповідальності та направлення інформації до суду.

Парламентар також вважає, що контррозвідка повинна перейти у підпорядкування Міноборони.

"Служба безпеки повинна передати найкращих фахівців, щоб усередині Міноборони та Генштабу не було "кротів", агентів ворожих спецслужб тощо", — заявив нардеп.

Нагадаємо, Наливайченко заявив, що вже у липні НАТО буде іншим, тому в українських інтересах — вступити до Альянсу. На відтермінування цього процесу впливають питання долучення України до ЄС та зміна генерального секретаря НАТО, що наближається.

Також ми писали про те, що у Верховній Раді України розглядають можливість реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у цивільну структуру. Про ефективність такого рішення та про те, чи зміниться у такому разі одяг представників ТЦК, розповіли експерти.

Раніше ми писали, що працівники військової поліції зможуть у деяких випадках проникати у житло українців. Також вони забезпечуватимуть порядок серед військовозобов'язаних.