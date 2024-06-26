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В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

26 июня 2024 г. 16:55

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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В Верховной Раде Украины планируется создать Военное бюро расследований. Все, что связано с военными, должно быть в компетенции военного командования.

Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Валентин Наливайченко в эфире Ранок.LIVE в среду, 26 июня.

Функции Военного бюро расследований

По словам Наливайченко, у такого органа будут соответствующие полномочия — расследование, привлечение к ответственности и направление информации в суд.

Парламентарий также считает, что контрразведка должна перейти в подчинение Минобороны.

"Служба безопасности должна передать лучших специалистов, чтобы внутри Минобороны и Генштаба не было "кротов", агентов вражеских спецслужб", — заявил нардеп.

Напомним, Наливайченко заявил, что уже в июле НАТО будет другим, поэтому в украинских интересах вступить в Альянс. На отсрочку этого процесса влияют вопросы присоединения Украины к ЕС и смена приближающегося генерального секретаря НАТО.

Также мы писали о том, что в Верховной Раде Украины рассматривают возможность реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки в гражданскую структуру. Об эффективности такого решения и о том, изменится ли в таком случае одежда представителей ТЦК, рассказали эксперты.

Ранее мы писали, что работники военной полиции смогут в некоторых случаях проникать в жилье украинцев. Также они будут обеспечивать порядок среди военнообязанных.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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