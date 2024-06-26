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Наливайченко пояснив, чому в інтересах України скоріше вступити до НАТО

Наливайченко пояснив, чому в інтересах України скоріше вступити до НАТО

26 червня 2024 р. 14:50

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09:30 Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

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Вже у липні НАТО буде іншим, тому в українських інтересах — вступити до Альянсу. На відтермінування цього процесу впливають питання долучення України до ЄС та зміна генерального секретаря НАТО, що наближається.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат Валентин Наливайченко ефірі Ранок.LIVE у середу, 26 червня. 

Чим для України корисна зміна генсека НАТО

За словами депутата, надважливо саме те, що генеральним секретарем міжнародної міжурядової організації стане нинішній прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

"Це великий союзник України, який підтвердив свою дружбу й підтримку нашої держави, а головне ЗСУ — F-16, Patriot і багато іншого, що надавали й надають Нідерланди. Я, як депутат, зустрічався і буду зустрічатися з не одною делегацією Нідерландів. Вони приїздили і приїздять. І не просто поговорити, а кожного разу: "Які ракети ще? Коли постачання? Що для ЗСУ?" Навчання для нових бригад і багато чого іншого", — зазначив народний обранець. 

Нагадаємо, як заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, на наступному саміті НАТО у Вашингтоні буде узгоджено зобов'язання щодо довгострокової фінансової допомоги Україні: це допоможе Києву протистояти Росії.

Раніше ми писали, що на зустрічі країн НАТО 14 червня був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу у сфері постачання зброї та підготовки українських військових. 

Також ми повідомляли, що новим генеральним секретарем НАТО обрали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте: кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

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14:52 Проблеми зі світлом — один із великих банків закриє відділення

14:50 Підпалювали автівки військових за винагороду — поліція затримала двох одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:43 До підрозділу подаються лише 20% чоловіків — Михайлова оцінила можливість жіночої мобілізації

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