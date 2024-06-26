Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО arrow
Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

26 июня 2024 г. 14:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова — эксперт

25 июня 2024
Text

23:37 Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

Text

21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

Text

19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова — эксперт

25 июня 2024
Text

23:37 Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

Text

21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

Text

19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

Уже в июле НАТО будет другим, поэтому в украинских интересах вступить в Альянс. На отсрочку этого процесса влияют вопросы присоединения Украины к ЕС и смена приближающегося генерального секретаря НАТО.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Валентин Наливайченко в эфире Ранок.LIVE в среду, 26 июня.

Чем для Украины полезна смена генсека НАТО

По словам депутата, сверхважно именно то, что генеральным секретарем международной межправительственной организации станет нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте.

"Это большой союзник Украины, который подтвердил свою дружбу и поддержку нашего государства, а главное ВСУ — F-16, Patriot и многое другое, что предоставляли и предоставляют Нидерланды. Я, как депутат, встречался и буду встречаться с не одной делегацией Нидерландов. Они приезжали и приезжают. И не просто поговорить, а каждый раз: "Какие ракеты еще? Когда поставки? Что для ВСУ?" Обучение для новых бригад и многое другое", — отметил народный избранник. 

Напомним, как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, на следующем саммите НАТО в Вашингтоне будут согласованы обязательства по долгосрочной финансовой помощи Украине: это поможет Киеву противостоять России.

Ранее мы писали, что на встрече стран НАТО 14 июня был одобрен план, который укрепит взаимодействие Альянса в сфере поставок оружия и подготовки украинских военных.

Также мы сообщали, что новым генеральным секретарем НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте: кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Альянса.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

15:16 Пограничники посилили ограничения в Закарпатье — что запрещено

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

15:04 Украина — Бельгия, где украинцам смотреть матч онлайн — все источники

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

14:52 Проблемы со светом — один из крупных банков закроет отделения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:50 Поджигали авто военных за вознаграждение — полиция задержала двух одесситов

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

14:43 В подразделение подаются только 20% мужчин — Михайлова оценила возможность женской мобилизации

14:21 Теплая и сухая погода в Украине — народный синоптик Диденко предупредила об опасности

14:20 Замена в сессионном зале Одесского горсовета — кто стал новым депутатом

15:16 Пограничники посилили ограничения в Закарпатье — что запрещено

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

15:04 Украина — Бельгия, где украинцам смотреть матч онлайн — все источники

14:52 Проблемы со светом — один из крупных банков закроет отделения

14:50 Поджигали авто военных за вознаграждение — полиция задержала двух одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:43 В подразделение подаются только 20% мужчин — Михайлова оценила возможность женской мобилизации

14:21 Теплая и сухая погода в Украине — народный синоптик Диденко предупредила об опасности

14:20 Замена в сессионном зале Одесского горсовета — кто стал новым депутатом

14:16 Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боевых действий — в Раде назвали причину

14:09 Переквалификация от ReSkill UA — украинцам выплатят 30 тысяч стипендий

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

06:40 Цены на алюминий в конце июня — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

05:53 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где финансистам платят по 200 тысяч гривен

25 июня 2024

19:17 Отдых в одесской Аркадии — кому он по карману

06:40 Сколько стоит медь в конце июня — какая цена за 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с видео

06:36 Цена жизни — $500 в месяц — три варианта экономического бронирования в Украине

05:53 Рынок труда в Украине в июне — где в автомобильной сфере платят самые большие зарплаты

24 июня 2024

20:18 Тотальная экономия — как в Одессе готовятся к блэкаутам обычные люди

обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

05:53 Рынок труда в Украине в июне — где в сельском хозяйстве платят самые большие зарплаты

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова — эксперт

25 июня 2024
Text

23:37 Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

Text

21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

Text

19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией