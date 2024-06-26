Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Уже в июле НАТО будет другим, поэтому в украинских интересах вступить в Альянс. На отсрочку этого процесса влияют вопросы присоединения Украины к ЕС и смена приближающегося генерального секретаря НАТО.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Валентин Наливайченко в эфире Ранок.LIVE в среду, 26 июня.

Чем для Украины полезна смена генсека НАТО

По словам депутата, сверхважно именно то, что генеральным секретарем международной межправительственной организации станет нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте.

"Это большой союзник Украины, который подтвердил свою дружбу и поддержку нашего государства, а главное ВСУ — F-16, Patriot и многое другое, что предоставляли и предоставляют Нидерланды. Я, как депутат, встречался и буду встречаться с не одной делегацией Нидерландов. Они приезжали и приезжают. И не просто поговорить, а каждый раз: "Какие ракеты еще? Когда поставки? Что для ВСУ?" Обучение для новых бригад и многое другое", — отметил народный избранник.

Напомним, как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, на следующем саммите НАТО в Вашингтоне будут согласованы обязательства по долгосрочной финансовой помощи Украине: это поможет Киеву противостоять России.

Ранее мы писали, что на встрече стран НАТО 14 июня был одобрен план, который укрепит взаимодействие Альянса в сфере поставок оружия и подготовки украинских военных.

Также мы сообщали, что новым генеральным секретарем НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте: кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Альянса.