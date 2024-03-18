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В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

18 березня 2024 р. 18:33

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18:33 В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

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18:25 Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

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Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

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15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

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14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

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Уповноважена Президента України з питань фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник розкрила деталі нової шкільної програми "Захист України". За її словами, в розробці програми брали участь чинні військовослужбовці ЗСУ, враховуючи фізичні норми дітей різного віку.

Про це вона розповіла в коментарі Новини.LIVE.

В Офісі Президента розповіли про шкільну програму "Захист України"

"Не хочу поки розкривати всіх секретів, але, на мою думку, учням це буде цікаво. Це не означає, що ми всіх налаштовуємо на мілітаризм, а лише постараємося їм розповісти про те, чим дитина може бути корисною, якщо раптом може трапитись небезпека", — каже урядовиця. 

Ключове питання нової програми, як додає вона — навчити учнів безпеці: як хлопців, так і дівчат.

"Всі складові цього предмета однаково зможуть вивчати як хлопці, так і дівчата. Акцент робитимемо переважно на медичну складову, і на нормовану для дітей фізичну складову. Все це буде інтегровано в предмет", — зазначила Будник. 

Нагадаємо, раніше голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов заявив, що заклади дошкільної освіти отримають більше автономії у прийнятті рішень у різних галузях роботи.

Водночас в Міністерстві оборони України повідомили, що завдяки співпраці американського фонду Ukrainian Freedom Fund та Генштабу ЗСУ в українських військових вищих навчальних закладах зможуть викладати воєнні інструктори армії США

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18:42 Зеленський зустрівся з Гремом — обговорили питання подальшої допомоги від США

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17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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